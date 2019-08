Clavadistas elogian la actuación de los veracruzanos en Lima 2019

Los clavadistas que entrenan en el Centro Acuático de Leyes de Reforma, elogiaron la actuación de los veracruzanos Kevin Berlín Reyes y Dolores Hernández Monzón, quienes contribuyeron para que México finaliza como campeón de esta disciplina en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con saldo de cuatro oros, cuatro platas y tres bronces para un total de once preseas.

Viviana del Ángel Peniche, Samantha Jiménez Santos, Kevin Muñoz Heredia y el entrenador Julián Sánchez, destacaron el nivel que mostró el equipo mexicano de clavados en esta justa continental, pero sobre todo se mostraron orgullosos de la calidad y la seguridad con la que tiraron los veracruzanos Kevin Berlín (Dos oros) y Dolores Hernández Monzón (Plata y bronce) en esta competencia.

JULIAN SANCHEZ

El entrenador de la Escuela Veracruzana en Leyes de Reforma, Julián Sánchez, comentó “la verdad era de esperarse, el equipo que fue era competitivo, de gran nivel, felicitar a todo el equipo de Iván Bautista, a todos los demás competidores y creo que hicieron un gran papel”.

Sobre los veracruzanos, precisó “dos grandes clavadistas veracruzanos, muy jóvenes los dos, Dolores Hernández tiene una trayectoria en Juegos Olímpicos y repuntando como las mejores del continente y estoy seguro que próximamente como las mejores del mundo.

“Al igual que Kevin Berlín demostrando su gran nivel y su calidad, haciendo una increíble competencia a lado de Iván García, disfruté mucho esa competencia, de gran nivel y demostrando la calidad de los mexicanos”.

VIVIANA DEL ANGEL

Por su parte, la medallista mundial Viviana Del Ángel Peniche también felicitó al equipo mexicano de clavados, “hizo una gran actuación, tuvo una excelente competencia y los clavadistas obtuvieron buenos puntajes, buenas calificaciones. Creo que hay que seguir trabajando, pulir detalles, es un paso más para los Juegos Olímpicos, felicito a mis compañeros porque hicieron un gran trabajo y mejorar para la meta final que son los Juegos Olímpicos que ya hay plazas obtenidas”.

Agregó “ Estoy muy contenta por ellos tanto como Dolores Hernández como por Kevin Berlín, son personas con las que he convivido y he entrenado, estamos luchando por el mismo sueño y estoy contenta por sus resultados en Lima. Me siento feliz por ellos y que sean jarochos y que he visto todo el esfuerzo y lo que han pasado para tener esas medallas y es claro que sí me da felicidad”.

SAMANTHA JIMENEZ

Samantha Jiménez da su opinión sobre la actuación de los veracruzanos en los clavados de los Juegos Panamericanos en Lima, Perú.

“Fue una gran participación de parte de todos, estoy muy feliz por Lolita y Kevin, hicieron un gran trabajo, Kevin haciendo buenos clavados, estoy muy orgullosa y feliz por él, se lo ha ganado, y Lolita de igual forma, ha sido un año difícil para ella, las cosas se le están dando y creo que el equipo veracruzano tiene un equipo fuerte”.

Sobre el posicionamiento de Veracruz comentó “Poco a poco vamos a ir metiéndonos, los cuatro somos muy talentosos, aún falta un año para juegos olímpicos, y hay plazas disponibles, así que buscaremos ir por ellas”

KEVIN MUÑOZ HEREDIA

“En mi opinión vi muy bien a todos, en específico con Kevin Berlín, quien es gran amigo mío y estoy muy orgulloso por él, se merece ese resultado ya que ha entrenado bastante duro para conseguirlo. Esto es una buena noticia para México porque da de que hablar en competencias internacionales, ya que están los jueces FINA, quienes ven el nivel que trae México y demuestra porque somos potencia”, comentó el juvenil veracruzano que competirá en septiembre en el Panamericano en Chile.

“En cuanto a Lolita la vi de igual forma, bastante bien, obteniendo la plata después de tanto tiempo fuera de las competencias, la vi con gran actitud y muy merecido su recompensa después del esfuerzo que realizó”, precisó.

