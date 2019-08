Claudia Pérez consigue el primer oro para México en Lima 2019

Claudia Pérez Villalba conquistó la primera medalla de oro para México y la primera plaza a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 que otorgó Lima 2019, tras cerrar invicta en el round robin de la categoría TT7.

“Son mis primeros Juegos y ganar el oro me da una emoción que no puedo explicar, estoy muy feliz, además me informaron que logré la primera plaza a Tokio 2020, aquí en Lima, así que es doble felicidad, no lo imaginé, yo venía por una medalla de bronce, pero afortunadamente los entrenamientos y la preparación previa dieron resultado, se dieron las cosas y me llevó el oro”, compartió Claudia.

La mexiquense, quien sufre de artritis reumatoide, inició hace cuatro años en el tenis de mesa, previamente entrenó basquetbol y danza en silla de ruedas, lo que le ayudó a bajar de peso y mejorar su estado físico.

“Quiero dedicar esta medalla, en primer lugar, a mi hija, que me apoya siempre y por las veces que no estoy con ella para cumplir con los entrenamientos y las concentraciones”, resaltó la debutante de oro.

Por su parte, la jalisciense Martha Verdín se adjudicó la insignia de plata, tras caer por 1-3 contra Joyce De Oliveira de Brasil, en la final de la categoría TT4.

En su camino al podio, Martha venció a la peruana Shirley Aguilar por 3-0, a la colombiana Manuela Guapi por 3-2, a la estadounidense Terese Terranova por 3-0 y en semifinal a la venezolana Yoleidy Fernández, por mismo marcador.

