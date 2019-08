Checo sufre en las prácticas del GP de Hungría

En Hungría la suerte no cambió para el ‘Checo’. En una segunda práctica libre protagonizada por lluvia, el piloto mexicano Sergio Pérez terminó en el décimo quinto puesto.

El tapatío igualó el resultado de la primera sesión en el trazado de Hungaroring, en donde también acabó 15 con lapso de en 1:19.325 minutos en su mejor vuelta, pero en la segunda lució un poco más lento con 1:19.721 precisamente por la presencia de agua.

Ya todo listo para la última carrera antes de irnos de vacaciones! 😃 Necesitamos un buen fin! 💪 ••• Ready for the last race before the summer-break! 😃 We need a good weekend! 💪 #HungarianGP 🇭🇺 #Checo11 pic.twitter.com/p55VOlgt5C

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 1, 2019