‘Checo’ Pérez correrá tres años más con Racing Point

El sueño del ‘Checo’ de ir por el campeonato tendrá tres años más de vida. Sergio Pérez renovó su contrato con la escudería Racing Point por lo que tendrá un lugar asegurado en la Fórmula 1 hasta el 2022.

El equipo británico expresó que el nuevo acuerdo se basa en una larga relación entre Sergio y el equipo con sede en Silverstone, que comenzó en 2014.

Durante las últimas seis temporadas, Sergio ha establecido firmemente su reputación como uno de los mejores corredores en la parrilla y ha agregado cinco podios más a su cuenta”.

Una vez que se anunció el acuerdo, el conductor jalisciense, de 29 años de edad, manifestó su emoción y compromiso en busca de cosechar mejores resultados en las siguientes campañas.

“Estoy muy emocionado de extender mi asociación con el equipo durante los próximos tres años. He estado trabajando junto con este grupo de personas durante mucho tiempo y se han convertido en mi segunda familia”, indicó ‘Checo’ Pérez.

¡Feliz de renovar 3 años más con mi segunda familia @RacingPointF1! 😃 ••• Happy to renew 3 more years with my second family #RacingPoint! 😃 pic.twitter.com/cbMpCK97hD

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 30, 2019