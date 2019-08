‘Checo’ Pérez agrava su crisis en Hungría

La presente campaña está siendo caótica para Sergio Pérez quien no encuentra el ritmo ganador y en el Gran Premio de Hungría la fortuna volvió a darle la espalda. El piloto mexicano largará desde el puesto 17 en un circuito que pinta complicado para el tapatío.

‘Checo’, que espera firmar su renovación con Racing Point, fue de los últimos en salir a pista en esta clasificación y su primer vuelta lo puso en el undécimo lugar de forma momentánea, pero poco a poco fue superado hasta el lugar 15.

No tuvimos buen ritmo hoy pero mañana voy a pelear en la pista por un buen resultado! 💪 ••• I didn’t have good pace today but tomorrow I’ll fight on track for a good result! 💪 #NeverGiveUP #HungarianGP 🇭🇺 #Checo11 pic.twitter.com/RPo29ptKOV

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 3, 2019