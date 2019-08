‘Checo’ culpa a Ricciardo de su mala posición en el GP de Hungría

Esta campaña ha sido muy difícil para Sergio Pérez que llegó al Gran Premio de Hungría con siete fechas sin sumar y en el circuito Hungaroring parece que la fortuna será similar. El mexicano no logró pasar de la Q1 y el tapatío considera que el ‘intento’ loco de Ricciardo evitó que pudiera conseguir un mejor puesto de salida.

“Mi último giro se vio comprometido brutalmente cuando todos los autos estaban intentando buscar espacio en la última curva. Ahí es donde (el australiano Daniel) Ricciardo (Renault) intentó algo loco, adelantarme en la última curva”, comentó Pérez.

"RICCIARDO PERJUDICÓ SU VUELTA Y PERJUDICÓ LA MÍA"#F1xFOX Así explicó Sergio 'Checo' Pérez las razones por las cuales no pudo estar en la Q2 rumbo al GP de Hungría pic.twitter.com/oWC4VxR3gB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 3, 2019

“El destrozó su vuelta y la mía también, porque acabé demasiado cerca de (el inglés Lando) Norris (McLaren) y Daniel estaba detrás, muy cerca de mí. Todos sabemos que el tráfico es complicado en la Q1. Hemos hablado de ello en la reunión de pilotos; y de la importancia que tiene ser respetuoso con los demás”, manifestó ‘Checo’ quien reconoció que se le faltó al respeto.

“Creo que se me faltó al respeto. Él (Ricciardo) es un piloto experimentado y no me esperaba eso de él. Sabíamos que esta pista no nos va muy bien, en cualquiera de los casos”, opinó el piloto tapatío.

No tuvimos buen ritmo hoy pero mañana voy a pelear en la pista por un buen resultado! 💪 ••• I didn’t have good pace today but tomorrow I’ll fight on track for a good result! 💪 #NeverGiveUP #HungarianGP 🇭🇺 #Checo11 pic.twitter.com/RPo29ptKOV — Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 3, 2019

