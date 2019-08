Carlos Salcedo explota contra la prensa deportiva

Luego de cumplir su suspensión de dos partidos por la roja vista en el partido contra Chivas, Carlos Salcedo cargó contra la prensa deportiva mexicana y aseguró que desvirtúan la información con tal de vender.

El central habló sobre el episodio que protagonizó en aquel partido contra el Rebaño. Luego de ser expulsado, Salcedo subió a uno de los palcos del Estadio Akron y aseguró que únicamente fue a refugiarse con su familia.

“Es un palco que renté con mi familia, salgo expulsado y obvio cuando tienes un momento malo pues te refugias en tu hijo, en tu esposa, en los seres que luchan contigo. Pero me da risa que eso es lo que vende acá en México, muchos dicen que estaba tomando y no veo ningún vaso alrededor de mí, pero obviamente no vende la misma nota si pones ‘Estaba en un palco’, a que si pones ‘Estaba en un palco tomando cerveza, fumando y haciendo mil y un cosas’”, señaló en conferencia.

Después de su expulsión ayer en el partido contra Chivas, Carlos Salcedo “disfruto” del resto del partido en un palco del estadio de Chivas con sus amigos de Guadalajara y familiares cercanos. Y luego como no odiarlo más…. pic.twitter.com/ktVAruwjFV — Info-Tigres MX (@InfoTigresMX) July 30, 2019

“Yo en ese aspecto estoy tranquilo, me he sentido con ese compromiso de estar a la altura del club, y creo que se logró un objetivo importante el semestre pasado, pero también dicen que eres tanto bueno o tan malo como tu último partido, así es en el futbol”, agregó el central quien comenta que le divierte lo que se dice en redes sociales y aseguró que seguirá cometiendo errores en su carrera.

“Yo la verdad me divierto porque lo tomo por ese lado. Soy un ser humano común y corriente, que se equivoca, que comete errores, que va seguir cometiendo errores. No va ser ni primera ni ultima expulsión, pero eso es lo bonito que te brinda el futbol, que te da revanchas y ahora toca esperar a la decisión del Tuca”, expresó el mundialista mexicano.

