Busca Laura Sanz consolidarse entre los mejores

La piloto veracruzana Laura Sanz Ortiz entrará en acción este fin de semana en la séptima fecha de la temporada 2019 de la Copa Notiauto, en la cual busca mantenerse entre los tres primeros de la categoría Light.

Laura se dijo preparada física y mentalmente para este compromiso, que marca la continuación de la segunda mitad del campeonato y un fecha previa al segundo Speed Fest del 2019.

Con el auto a punto, Sanz Ortiz saltó a la pista del AHR desde este mismo viernes para participar en las prácticas libres del evento, el cual reúne a los mejores pilotos del circuito y que buscan posicionarse mejor en la actual campaña.

“Estamos revisando el coche muy meticulosamente para no tener ningún fallo, ningún error, necesitamos de los primeros lugares si queremos seguir peleando por ese campeonato”.

La heredera de la “Dinastía Sanz” quiere mayor consistencia en su vehículo, recordando que en la sexta fecha a pesar de subir al podio tuvo complicaciones que a punto hicieron que abandonara la competencia.

“Eso es lo que en carreras anteriores nos ha fallado y no nos ha permitido sumar más puntos de los que tenemos, ya se revisó el coche, de hecho se siguen revisando los puntos de seguridad y de mecánica, para que no tengamos errores y llegue el primer lugar, seguimos dentro del Top Five, no estamos lejos del líder y estamos muy confiados de que podemos llevarnos todo este fin de semana en la Ciudad de México”.

Reconoció que su objetivo principal es derrotar al líder de la categoría Arturo Ponce, quien ha ganado siete hits de carrera en lo que va de la temporada y que es el rival más fuerte.

Destacar que la organización de la Copa Notiauto, anunció que en esta séptima fecha, los STL correrán al estilo de los TC2000, esto en una carrera a 70 minutos continuos con un tiempo justo cruzando los primeros 33 minutos para hacer el cambio de piloto si es que el equipo tiene dos volantes por auto.

