Brittany Sainz comparte experiencias de los Juegos Panamericanos

Luego de ganar dos medallas de oro y una plata con el Conjunto de México en la gimnasia rítmica de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la veracruzana Brittany Sáinz Ochoa, compartió su experiencia y presumió sus preseas en la visita que realizó al director del Instituto Veracruzano del Deporte, Víctor Iván Domínguez Guerrero.

Brittany Sainz quien está de visita relámpago en Veracruz debido a que continúa sus entrenamientos en la Ciudad de México para las próximas competencias internacionales, reconoció estar feliz por su actuación sobre todo luego de pensar que no competiría debido a la recuperación de la operación a la que fue sometida.

La gimnasta veracruzana agradeció a la entrenadora Blajaith Aguilar por confiar en ella para ser convocada de último momento y sustituir a una de las integrantes del Conjunto por lesión, “al final no la defraudé y aquí están los resultados”.

“Nos fue muy bien a pesar de algunos errores que tuvimos pero estoy muy contenta de haber ido y haber obtenido estas medallas”.

“Venía de una recuperación y el equipo decidió que mejor estuviera recuperando tranquilamente para el Campeonato Mundial, pero se dio toda la situación de que una compañera que se lesionó y entre yo y aquí estoy con estos resultados”, confiesa la espigada gimnasta.

El director del Instituto Veracruzano del Deporte, Víctor Iván Domínguez Guerrero la felicitó por su actuación a nombre del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.

“Nos llena de orgullo tu actuación, estas medallas son gracias al esfuerzo que pusiste en esta competencia, son tuyas, son de tus papás que están ahí guiándote y a tu entrenadora que te dio la confianza para estar en el equipo mexicano”.

“Estamos seguros que tendrán una buena actuación en el Mundial en Azerbaiyán, en donde buscarán la plaza olímpica para Tokio 2020”, indicó el rector del deporte estatal.

La gimnasta veracruzana aun no cree la actuación que tuvo en Lima 2019,

“lo daba perdido por todo lo que me había pasado. Tenía un poco de fe de poder ir, a veces rezaba porque siempre había sido un sueño participar en unos Panamericanos y lo cumplí”.

Los Tiburones Rojos jugaron un amistoso contra Albinegros de Orizaba

“Nunca en mi vida he renunciado a un trabajo”: Enrique Meza

Reveló que la clave del Conjunto es el trabajo en equipo, “entre nosotras nos apoyamos y nos respetamos y es un deporte en el cual es de Conjunto y el trabajo en equipo es muy importante”.

“Confiar es la clave, en nosotras mismas, en nuestro trabajo, en nuestra entrenadora y estar enfocadas a lo que vamos”, precisó.

Detrás de cada medalla hay mucho trabajo en equipo, afirmó Brittany Sainz, “lo seguiremos haciendo para continuar dando grandes resultados y dándole a México más historias que contar”.

“Esta actuación se la dedico a mi entrenadora Bljaith Aguilar, a Dios porque luego de que no iba a participar, me tuvieron confianza y gracias a ella he estado confiando mucho en Dios. Claro que a mi familia”, indicó.

La gimnasta veracruzana agradeció el apoyo brindado por el Instituto Veracruzano del Deporte “estoy agradecida con el director del IVD y por hacerme saber una vez más que cuento con su apoyo y de todo el Instituto”.

Sobre la actuación de los atletas veracruzanos en Lima 2019, Brittany Sainz comentó “ la verdad no sabía de la actuación de los veracruzanos pero me siento feliz por el deporte de Veracruz. Es algo muy padre. Cuando competimos solo estamos enfocadas, en las competencias no vemos a nadie, no sabía que Brasil quedó tercero o que Estados Unidos le había ido muy mal en una rutina. Cuando vamos a competir nos encerramos en una burbuja nosotras cinco y nuestra entrenadora y dar lo que sabemos hacer”.

También agradeció el apoyo de su entrenadora en Veracruz Claudia Lizeth Torre Cruz, “este es un deporte de mucha práctica, empezar desde muy pequeña y aquí empecé en Veracruz con la maestra Claudia Torres, estoy muy agradecida con ella por haberme iniciado en este deporte y siempre me ha impulsado en todo”.

Reconoció que este proceso fue diferente a los demás debido a su lesión, “fue algo extraño, debido a la lesión. A pesar de que fue corto, fue diferente, me gustó”.

La gimnasta de 17 años de edad, informó que a finales de agosto viajarán a Europa en donde competirán en Copas del Mundo en Kazán, Rusia y en Portugal, para terminar del 16 al 22 de septiembre en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica en Bakú, Azerbaiyán en donde buscarán terminar entre los ocho mejores para obtener plaza olímpica para Tokio 2020.

“Que sigan luchando por sus sueños, no solo soñamos porque también se cumplen, tenemos que dar mucho esfuerzo, trabajo y sobre todo nunca perder la fe que en este proceso me ayudó mucho”, concluyó como mensaje para todas las gimnastas veracruzanas.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ