Brady sonríe con las declaraciones de Rob Gronkowski

Al parecer habrá Rob Gronkowski para rato. El ala cerrada de los Patriots, que había anunciado su retiro de la NFL, no descarta volver a la liga.

“Físicamente, puedo hacerlo. Mentalmente, por deseo, no puedo”, dijo Gronkowski en una conferencia de prensa en Nueva York.

Durante sus nueve años de carrera Gronkowski sufrió lesiones de tobillo, cadera, antebrazo, vértebras, ligamento cruzado anterior, bíceps femoral, pecho y muslo, sin contar las conmociones cerebrales.

“Quiero ser claro para mis fanáticos. Necesitaba recuperarme”, agregó. “No estaba en un buen lugar. El football me estaba deprimiendo… Estoy muy satisfecho con el lugar en el que estoy en la vida ahora”.

Pero eso no quiere decir que algún día cambie de idea.

“Eso será en su momento. Puede que nunca sea. Pero me conoces”, dijo el extrovertido Gronkowski, en tono de broma.

Terminó su carrera con 521 recepciones, 7,861 yardas y 79 touchdowns, incluidos 81 balones atrapados, 1,163 yardas y 12 anotaciones en 16 juegos de postemporada.

Está empatado, junto con Tony Gonzalez y Jason Witten, como los únicas alas cerradas con cuatro campañas de mil yardas.

“Gronk” también se tomó el tiempo de mandarle un consejo a Andrew Luck, que anunció su retiro el sábado por la noche.

“Con lo que está lidiando, tiene solución”, dijo Gronkowski. “Sin embargo, debes buscarlo. No puedes simplemente sentarte en el sofá y decir: ‘Oh, me duele la pierna, me duele el hombro, me duele el tobillo’, o lo que sea. Tienes que salir y buscarlo. Tienes que buscar respuestas. Debes buscar lo mejor para tu cuerpo. Debes buscar lo mejor para ti mentalmente. Eso es lo que he estado haciendo. He estado yendo por ahí buscando, he estado probando cosas nuevas y ha sido un viaje increíble. Ha sido muy divertido. Ha sido asombroso. Así que ese es mi único consejo para él. Siento su dolor… Sal, busca lo que necesitas para volver a ese nivel porque es alcanzable y es posible”.

