Bills sorprende y corta a LeSean McCoy

Con el arranque de la nueva campaña a la vuelta de la esquina, los Buffalo Bills tomaron una decisión arriesgada y cortaron a su corredor LeSean McCoy.

El corredor, de 31 años, tuvo los números más bajos de su carrera con 514 yardas terrestres en el 2018, generando el debate de si el dos veces All-Pro podía seguir siendo productivo. McCoy pasó las últimas cuatro temporadas con los Bills.

The @BuffaloBills are releasing RB LeSean McCoy. (via @RapSheet) pic.twitter.com/lqOtmV5LxB

— NFL (@NFL) August 31, 2019