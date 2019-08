Atlético Saltillo le lee la cartilla a Gastón del Castillo

Javier Gómez, director deportivo del Atlético Saltillo, mencionó que la contratación de Gastón del Castillo, hermano de Sergio Agüero, se hizo bajo la estipulación de que el atacante argentino deberá mantener un buen comportamiento fuera del terreno de juego.

Del Castillo fue acusado hace tiempo de una agresión sexual cometida en contra de una joven en Argentina, situación de la que si dice enterado el directivo del club de la Liga Premier (tercera categoría del balompié mexicano), por lo que decidieron investigar el suceso.

“Sí se habló, se tocó en primera instancia con la gente que nos lo recomendó. Cuando investigas un poco, lo primero que salta es eso. Eso ya está aclarado, no tiene ningún problema para venir, fue absuelto; si no, en estos momentos no podría ni salir del país. Fue con una chica que tuvo ese otro tema, pero eso ya está cerrado”, señaló el directivo.

Javier Gómez declaró que el jugador deberá acatar las reglas internas del Atlético Saltillo, aunque apuntó a que no recibirá un trato diferente al de sus compañeros. “…Hay un reglamento del club que él va a tener que firmar y seguirlo al pie de la letra, pero no es sólo con él, puede pasar con cualquier jugador y eso, créeme, se va a hacer y a seguir a rajatabla, porque es un tema delicado”, finalizó.

