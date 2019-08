Árbitros de la Liga Mx en contra de las medidas de austeridad

La austeridad tan de moda en estos días no solo se da en el Gobierno de la República, sino que ya le llegó a los árbitros de la Liga Mx. De acuerdo con David Medrano, periodista de Récord, la Comisión de Arbitraje le comunicó a los silbantes que verán reducidos sus viáticos en 300 pesos, noticia que no cayó de todo bien en el gremio.

Según lo publicado por Medrano, los nazarenos percibían hasta 3 mil pesos de viáticos por jornada, siempre y cuando la designación fuera lejos de su hogar des residencia, y 2 mil pesos en el caso de que les tocara trabajar en su lugar de origen.

De inmediato, los árbitros externaron sus molestias y declararon su malestar en contra de la medida tomada por la Comisión, la cual busca generar ahorros a partir de esta fecha. Los nazarenos buscan que se revierta la decisión y que se analice correctamente el recorte que sufrirían.

La fecha seis de la Liga Mx comienza el próximo viernes con tres encuentros: Veracruz vs Atlético San Luis, Morelia vs Pumas y Santos vs Monterrey.

