Ana López Ferrer, medallista en Lima, se enfoca ahora en Tokio 2020

Javier Tello / El Dictamen

La pesista veracruzana Ana López Ferrer medallista de bronce en en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 estuvo presente este viernes en las instalaciones del Instituto Veracruzano del Deporte donde se entrevistó con el Director del mismo, Iván Domínguez.

La atleta originaria de Xalapa mostró orgullosamente su medalla y habló sobre su sentir al haber logrado está presea para México y Veracruz en este magno evento internacional, “pues se siente muy bien, estoy muy contenta, estos eventos siempre los veía en la televisión cuando los pasaban y entonces yo siempre decía, yo quiero estar ahí, quiero estar representando a mi país, quiero estar representando a mi Estado, me ponía hasta nerviosa y decía, algún día lo voy a lograr y lo logré, se llegó el día en que me tocó asistir a esta justa continental y pues no solo asistir sino conseguir una medalla” declaró.

La joven halterista, multimedallista de Olimpiada Nacional, medallista en Panamericanos Juveniles entre otros, habló también de los esfuerzos y sacrificios que han sido parte del camino para llegar a esta importante justa deportiva, y dijo “yo creo que la mayoría conoce mi historia que ha sido un poquito difícil, ha sido un poquito estar remando contra la corriente y pues, aquí se ven los resultados de que siempre he estado insistiendo, insistiendo, nunca me he dejado vencer, o ni siquiera ha pasado por mi cabeza abandonar esto, siempre me he mentalizado y he dicho yo quiero estar, voy a estar, voy a seguir entrenando fuerte porque algún día lo voy a lograr y lo logré”.

Gabriel Peñalba está feliz de regresar a casa

Hamilton delante de Verstappen y Vettel en el primer entrenamiento libre

Mencionó que son poco más de dos años en los que ha estado participando en eventos internacionales, pero nunca había sentido como hasta ahora esa emoción de saber que todo el país iba a estar viéndola, al pendiente de su desarrollo y resultado, experiencias que la han llevado a aprender a manejar los nervios y la presión y todo por una meta que son dijo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Es precisamente para alcanzar esta meta comentó, que debe enfrentar los compromisos fuertes en puerta para los que ya se está preparando como son el Campeonato Mundial en Tailandia del 19 al 29 de septiembre y el Grand Prix Lima 2019 a celebrarse del 6 al 11 de noviembre.

Finalmente habló de lo que significa está medalla y a quien está dedicada “pues se la dedico a mi familia que sin ellos no estaría aquí, pues como saben vengo de una familia de pesistas y entonces ellos fueron los que me metieron y siempre han estado atrás de mí, y a Veracruz que siempre me ha apoyado desde que tuve mi cirugía, todo, nunca han dejado de creer en mí, en el Instituto siempre han estado al pendiente de mí y pues va por todos ustedes”, finalizó.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ