Facebook e Instagram se caen en varios países

Las redes sociales Facebook e Instagram se cayeron a nivel internacional, reportaron diversos usuarios de Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con el sitio downdetector.com, las principales fallas de Instagram se concentran al noreste de Estados Unidos, en los estados de Nueva York, Boston, Washington y Chicago.

También en Toronto, París, Barcelona, Austria, Hamburgo y Moscú.

De las fallas reportadas a downdetector, el 43 por ciento son no poder publicar, en tanto que el 32 por ciento de los usuarios no puede actualizar la página principal y el 24 por ciento no puede ver o publicar historias.

En cuanto a Facebook, los problemas más recurrentes son no poder actualizar la página de noticias, no poder iniciar sesión y que no cargan las imágenes publicadas.

Las regiones más afectadas son al noreste de Estados Unidos y sitios de Florida; Toronto, Montreal y Quebec en Canadá; España; París; Atenas; Viena; Londres, entre otros países de Europa.

