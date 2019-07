Madres de desaparecidos denuncian que Fiscalía hizo paro de labores por vacaciones

Debido a temporada vacacional la Fiscalía General del Estado (FGE) retiró a su personal del predio en donde se encuentra una mega fosa clandestina ubicada en “La Guapota” en el municipio de Úrsulo Galvan, aseguró Lucía Díaz Genao. Integrante del Colectivo el Solecito de Veracruz.

“Es una manera muy insensible de trabajar en un tema tan humanitariamente complicado, como el de las fosas y la Fiscalía se toma sus vacaciones como si no enfrentáramos una catástrofe de tales dimensiones”, dijo Díaz.

Aunado a eso la zona quedó sin resguardo oficial desde hace un mes, además de que no existe un avance en la localización de más puntos, incluso temen por la integridad de los restos ante actos delictivos o naturales.

“Puede ser que la delincuencia retire los cuerpos a su antojo porque en esas condiciones está a la intemperie “.

Ante eso, las integrantes del Colectivo están molestas ante la ineficiencia y el lento avance de la Fiscalía del Estado, pues tan solo han exhumado a uno solo cuerpo y hasta el momento no tienen los resultados de ADN y odontológicos.

“Aún no tienen nada (Resultados de ADN) porque se fueron de vacaciones. No se comprende lo inhumano que pueden ser en Fiscalía y a ellos no les interesa estos temas”, finalizó.

