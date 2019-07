Crítica: TED BUNDY: DUERMIENDO CON EL ASESINO

Por: Mario E. Durán/Cinéfilos

De un tiempo para acá he encontrado gran atractivo en los documentales, mismos que en gran cantidad podemos encontrar disponibles en Netflix. Por tanto, uno de los que recientemente llamó mi atención es “Las cintas de Ted Bundy”, el cual se enfoca en una mirada dentro de la mente de un infame asesino en serie de mujeres estadounidenses que después de ser detenido, escapar en dos ocasiones y declarar sus homicidios antes de su muerte en la silla eléctrica, lo convirtió en uno de los personajes de los que la mirada publica estaba sobre él, mismo de quien a ciencia exacta no se conoce la cantidad real de víctimas, todas ellas de forma atroz.

En lo particular, el documental de cuatro episodios de aproximadamente una hora es muy bueno, se nos da la información que necesitamos para de principio mantenernos en intriga aun cuando ya sabemos la verdad (él es el autor intelectual), pero más que nada por la personalidad tan particular de este ser que con su “belleza física” lograba lo que se proponía; junto a ello venia el horror que habitaba en su mente y que de alguna forma él lo sentía como algo natural.

Ahora, después de ver este trabajo que en cuanto a información incluye entrevistas, escenas reales, investigación a detalle y más, es difícil adaptarnos y tomar como referente la nueva cinta protagonizada por Zac Efron y Lily Collins “Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile”, o como en Latinoamérica titularon “Ted Bundy: Duermiendo con el asesino”, basada en hechos reales y que es una crónica de los crímenes de Bundy desde la perspectiva de su novia Liz, que se negó a creer la verdad sobre él durante varios años.

Dirigida por el documentalista Joe Berlinger, nos transportamos a los años 70. Liz (Lily Collins) es una madre soltera que se enamora de un apuesto hombre que esconde un secreto terrible: es responsable de una serie de brutales asesinatos. Su nombre es Ted Bundy (Zac Efron), uno de los asesinos en serie más peligrosos de la historia.

A partir del libro de la propia Elizabeth Kendall titulado “The Phantom Prince. My Life with Ted Bundy” de 1981, el trabajo en sí es aceptable por la ambientación, el vestuario, la música y las actuaciones. Si bien Efron quiere dejar de lado sus anteriores trabajos en los que se mostraba como típico galán torpe en cintas un tanto grotescas, aquí de asesino se defiende pero no llega a ser memorable más que en los últimos minutos cuando brota su verdadera personalidad; la historia de narración no gira alrededor de él (además no se sentían tan necesarias sus dos escenas de desnudo), ya que en sí la protagonista viene siendo Collins, quien también le entra al quite en dar una buena actuación como la mujer perdidamente enamorada de un hombre que al menos a ella la trababa bien, la protegía y veía tanto por ella como por su hija.

El detalle aquí es que la cinta dura aproximadamente dos horas, en las cuales todo es tratado por encima (quien no ha visto el documental no entendería ciertas partes que se dan por hecho con situaciones que no se ahondan en la trama del film). Se aplauden también los trabajos de Kaya Scodelario (quien es otra de las “víctimas de amor” del asesino), Ángela Sarafyan, Dylan Baker, Haley Joel Osment, Grace Victoria Cox, además de Jim Parsons y John Malkovich quienes hacen apariciones especiales dentro del juicio que es trasmitido en vivo por primera vez en la historia (de los primeros sucesos que eran considerados un show), teniendo al final las clásicas escenas reales para dar un poco más de veracidad a la imitación de ciertas secuencias.

Como tal el trabajo es bueno, nos mantiene entretenidos y de alguna forma estamos al pendiente del desempeño de su protagonista, pero la cinta que en varios países llegó directo a Netflix, no enriquece lo ya visto en el documental; en pocas palabras no lo supera.