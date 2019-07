Crítica: ¿CONOCES A TOMÁS?

⭐️⭐️

Por: Mario E. Durán/Cinéfilos

Soy de los que les gusta el cine mexicano, en especial aquel que presenta historias nuevas y que resulten atractivas, lejos de las mediocres cintas cómicas que solo quieren hacer una copia a las de Estados Unidos.

Leo le promete a su novia Fer que será más responsable y se ofrece a cuidar de su hermano Tomás mientras ella practica una cirugía. Pero Leo y su amigo Chris rompen la promesa y deciden llevarse a Tomás a la boda de un famoso productor donde tocarán junto con sus excéntricas coristas (los contrataron prácticamente un día antes como respuesta a una promesa previa de borrachera), lo que los llevara a descubrir lo especial que es Tomás.

De eso va la opera prima de María Torres “¿Conoces a Tomás?” la cual ha sido presentada como una de las propuestas más atractivas que podemos encontrar en cartelera durante este verano, y que trae en su rol protagónico a Hoze Meléndez (quien se preparó de forma especial para el papel al convivir con personas con este padecimiento durante un tiempo) lo que le permite presentar un desenvolvimiento histriónico adecuado, y quien verdaderamente es el pilar de la cinta dado el buen trabajo que proyecta y las ganas que demuestra, compartiendo buen momento con Leonardo Ortizgris, siendo los dos el reflejo de una química perfecta en cada una de sus apariciones desde el tiempo en que uno es responsable del otro.



Existe corazón en este trabajo, pero el detalle es que la historia se siente floja y en ningún momento logramos tener conexión en la galería extra de actores, quienes se sienten algo ajenos, además el guión no nos invita a disparar ese lado emocional, intenta ser un drama pero no logra serlo, da toques de comedia pero no resultan tan cómicos y solamente nos limitamos a vivir las aventuras de un chico que no está acostumbrado a la sociedad, aquel tiene un grado avanzado de autismo y que tiene ciertos detalles que no empatan con el comportamiento real; pero eso sí, tiene un enorme corazón y ama comunicarse a través de la música, la cual principalmente viene de la mando de un Alan Estrada que terriblemente interpreta sus temas aun cuando es buen cantante, sumándose Marcela Guirado como la hermana y novia de ese par disparejo que no logra totalidad conexión con ellos.

Canciones con toque norteño, que no tienen letras con la que nos inspiremos, y la secuencia principal que incómodamente trae consigo de fondo “To my love” de Bomba Estéreo, que queda totalmente fuera de lugar, son parte de las fallas en esta cinta que al menos se respira agradable para pasar el rato, pero de la que personalmente esperaba más y lo pudo ser, ya que además tiene una serie de imperfecciones técnicas y el ritmo por momentos se pierde (porque no sabemos a qué nos quiere llevar), pero la honestidad con la que se presenta, lo realista, respetuosa y lo entrañable de su protagonista nos puede hacer sentir que valió la pena pagar el boleto de cine, ya que se agradece este trabajo mexicano sin estigmas.