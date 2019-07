Pena,  Penita  Pena

Irene Ortega Valdivia

Uno de estos días comía muy “quitada de la pena” un rico lomo de pescado a la Veracruzana; cuando de pronto incursiona en el mismo lugar una bella familia que acomodan junto a mi mesa. El saludo se impuso para dar paso más adelante a la crítica de la bella señora silenciada por el discreto marido y el apoyo de sus dos hermosos hijos; hombre y mujer.

Debo asentar que el título de ésta modesta columna no viene de la canción que cantaba con pasión Rocío Jurado, sino del efecto que me causaron las palabras que pude captar de la bella vacacionista sentada cerca de mí.

“…en que lamentable estado se encuentra el Centro Histórico de esta ciudad y es una pena grande porque aquí están los cimientos de una Historia que no ha terminado; es una realidad que lesiona el alma de los que aquí nacimos y con pena vemos en las condiciones que se encuentra….”

Fue todo para que entendiera que no debemos creer demasiado en los elogios; la crítica a veces es muy necesaria y tratándose del Centro Histórico es indispensable para comprender a fondo los procesos socio-económicos que se han venido tejiendo en cada espacio histórico de nuestra Ciudad, siendo para ello imprescindible y urgente rescatarlo y tratar de encontrar el equilibrio entre las estructuras propiamente antiguas y las actuales para estar acorde con el aspecto evolutivo en que estamos totalmente inmersos ene éste nuevo siglo.

“…Por Dios Asunción, ni una palabra más; recuerda que la ignorancia es temporal, pero la estupidez es para siempre…” -rubricó el esposo.

Verdad pura me dije; que pena. Ojalá ignoren que comenzamos a tener hambre de paz y seguridad sobre la venganza, el odio y el rencor que nos está deshumanizando.

Lo mas preocupante es el vivo sentimiento de impotencia ante la violencia que se ha venido instalando no sólo en nuestro País sino también en nuestro Estado y que parece ser que ha llegado para quedarse ante la perplejidad o el vivo sentimiento de impotencia, incluyendo la violencia en el decir.

Para algunos, es lo que solo le sucede a los demás; para otros la confusión; y para la mayoría un fenómeno de horror ante el cual parece que no se puede hacer nada, observando con pena como escapa a las posibilidades de acción.

Nada más cierto que lo dicho por Gandhi: “…Puedo enseñar muy bien la no violencia a un violento, pero no puedo enseñarla a un cobarde…”

Definitivamente, un pueblo y hasta un país para que crezca y se desarrolle, debe vivir en una seguridad constante y efectiva que reporte una vivencia de paz, fruto del respeto a la persona y a sus derechos humanos.