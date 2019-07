Malos manejos

Los malos espíritus alcanzaron al exalcalde de Perote, Paul Martínez Marié, colocado ahora en el ojo del huracán, por presunto desvío que supera los cuarenta millones de pesos, recursos provenientes del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), para la construcción de varias obras, los auditores del ORFIS detectaron que dicho dinero nunca ingresó en las arcas municipales, aunque él sí firmó de haberlo recibido. Martínez Marié llegó al cargo montado en las filas del PRI, apoyado por los Yunes peroteños, pero ya sobre la marcha el edil traicionó al partido tricolor, sumándose al proyecto del otro Yunes, el panista choleño, que incluso hasta un cargo le dio en SEDECOP. En la presente era de la Cuarta Transformación el ex munícipe deberá rendir cuentas, porque de lo contrario habría consecuencias.

RETROCEDE

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social(Coneval), seguirá, aunque “no tiene cercanía con el pueblo por su escuela de pensamiento político neoliberal”, el instituto para medir la pobreza en el país, continuará. Al cuestionársele, ayer durante la conferencia mañanera, si desaparecería el CONEVAL, señaló: “No, no, no, imagínense si yo digo eso. ¡Imagínense! Ya se nombró a un director ejecutivo que es un académico, de primera, de la UNAM, se hará un ajuste para que haya austeridad y que ya se entienda, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios”.

Por cierto, el ex director del Coneval Gonzalo Hernández Licona respondió las críticas mencionando que los gastos estaban justificados, que su sueldo era de poco más de 90 mil pesos, negando fuera de 220 mil.

SE CUELGAN MEDALLA

Vaya oso el del director del Instituto Veracruzano del Deporte, Víctor Iván Domínguez Guerrero, que anduvo presumiendo en las redes sociales oficiales el oro en el Triatlón que ganó en los juegos Panamericanos de Lima 2019, el orgullo de Xalapa, Crisanto Grajales Valencia, cuando en el terreno de los hechos el deportista ni un peso de apoyo ha recibido del IVD. Es más, hace un par de días, antes de partir al Perú, Crisanto fue entrevistado en el aeropuerto internacional “Heriberto Jara Corona” revelando que desde febrero anterior está pendiente el pago de la beca, lo que mencionó como dato informativo, sin afán de reclamo ni mucho menos. Él viajó con sus propios recursos.

BOLO

La falta de respaldo económico para deportistas ninguna novedad representa, pues en realidad ni en el estado ni la Federación ayudan para las competencias. Los recursos económicos que se reparten sin miedo, están enfocado en su mayoría para los NINIS o bien estudiantes de bachillerato que en las próximas elecciones estarían votando.

MAGIA

Tiempo tendrán para arrepentirse por haber perdido el tiempo en banalidades, sin ejercitar acciones de beneficio social, todos aquellos alcaldes cuyos municipios poseen parajes naturales excepcionales, propicios para fomentar el turismo, que hoy por hoy es la única fuente de ingresos que pueden aprovechar tanto funcionarios como empresarios del sector. El ejemplo de imaginación para este fin lo va dando en San Andrés Tuxtla, tanto en las vacaciones de Semana Santa, como las actuales de verano, una muchacha sencilla, muy activa, de nombre Nidia Patricia Hernández Medel, que con el impulso de su mezcla de entusiasmo juvenil con firmes decisiones, ha coordinado con prestadores de servicios turísticos, un plan de actividades promocionales de la zona de Los Tuxtlas, que le arrojan excelentes dividendos.

Ella es hija de otro lugareño de muchos kilates, el soñador Bruno Hernández, custodio de la famosa Laguna Encantada, en cuyo margen posee hace ya muchos años un modesto restaurante de exquisita comida criolla, desde cuyo comedor se aprecia el encanto del cuerpo acuático, ocultando con sus movimientos la famosa cueva del Diablo. Los que acostumbran pláticas nocturnas, aseguran que en la medianoche se ven, se oyen, se imaginan, cosas muy interesantes,que algunas hasta enchinan la piel.

HERENCIA MALDITA

Entre las muchas tareas públicas que los veracruzanos detestaron de los tres últimos regímenes de gobierno del estado, destaca el uso de las grúas para remolcar carros de lugares específicos, con el fin de llevarlos al cúmulo de corralones, fenómeno visto en las grandes ciudades. En principio el argumento fue retirar solo vehículos estacionados en lugares prohibidos, con señalamientos vistos, pero después los grueros acarreaban de donde podían, motivados en el atractivo de las comisiones por multas, junto con el jugoso negocio del pago de estancias en los corralones, precisamente. Lamentablemente, derivado del cambio electoral ahora el mando estatal en poder del Morenismo, ocurren abusos peores, porque agentes viales, amafiados con choferes de los camiones de arrastre, levantan unidades donde por años se han estacionado, sin causar problemas de circulación, sin estar frente de negocios o casas de dueños fastidiosos; un caso se vio ayer al filo de las cuatro de la tarde, ante la mirada atónita de taxistas, sucedido en el callejón ubicado al costado del almacén Chedraui del centro histórico de Xalapa, en una banqueta abandonada, con dos miserables letreros prohibiendo tirar basura, al pie de un muro de ocho metros de alto, sin ventanas. El conductor de la grúa hizo maniobras para llevarse dos autos en la misma remolcada. Esas expresiones de autoritarismo puede evitarlas el caballeroso director de Tránsito Antonio Campos Valencia, porque para nada contribuyen al forjamiento popular de una buena imagen de la administración del ingeniero Cuitláhuac

García Jiménez.

[email protected]

Facebook LosHunos Atila

Twitter @loshunos