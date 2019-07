Emilio Lozoya: un personaje ante la semana decisiva de su vida

José Luis Camacho Acevedo

Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, ha resultado toda una revelación como litigante en los medios de comunicación.

El fin de semana anunció que su cliente dará a conocer un video en el cual relatará todo el entramado del episodio de la venta de Fertinal a Pemex, que hoy lo mantiene prófugo y con su madre detenida en Alemania, además de sus cuentas bancarias congeladas.

El habilidoso litigante Coello Trejo dio algunos pormenores sobre el contenido del publicitado video.

Dijo por ejemplo que: “Lozoya dirá toda la verdad y que señalará quienes fueron los verdaderos perpetradores de la operación que ocasionó un cuantioso quebranto a Pemex”.

Esa verdad, el imaginario colectivo la asocia principalmente a la participación, y responsabilidad jurídica que pueden tener dos relevantes personajes, el del expresidente Enrique Peña Nieto y el de su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso.

La amenaza de Coello difundida en los medios de comunicación es por demás directa y contundente, parafraseando al abogado dijo lo siguiente:

Emilio Lozoya Austin exhibirá en los próximos días, la participación de Luis Videgaray en la compra de la planta Fertinal; y del expresidente Enrique Peña Nieto en la adquisición de la planta Agro Nitrogenados que la petrolera hizo a Altos Hornos de México.

Y agregó: “en cuanto destapen el asunto voy a presentar todas las pruebas que tengo y ahí voy a exonerar a mi cliente… los culpables quedarán exhibidos, Peña Nieto y Videgaray ya debían haber sacado la cabeza, pero pues acuérdese que en este país se acabaron las lealtades y eso se llama cobardía”, expuso en el programa Los Periodistas que conducen Alejandro Páez y Álvaro Delgado.

El abogado también afirmó que en la compra de Fertinal, Luis Videgaray habría sido el autor de la trama y su cliente fue despedido de Pemex cuando se opuso. “Ya lo va a decir Emilio públicamente”, en el video que supuestamente se difundirá esta semana.

La detención de la madre de Emilio Lozoya en Alemania y el futuro seguramente tormentoso que podría aguardarle a la señora Gilda Margarita Austin y Solís en los tribunales mexicanos, en caso de que proceda la extradición, son los elementos morales y personales que pueden propiciar que efectivamente lo anunciado por Coello Trejo acerca del video de Lozoya, no sea solo una finta legaloide.

Sin proponérselo el gobierno de la 4T ha dado dos golpes políticos decisivos a la mafia del poder que tanto señala como corrupta:

Primero, la detención y encarcelamiento del abogado Juan Collado con todo lo que ello implica legal y políticamente, para la mayoría de sus defendidos o representados.

Segundo, el golpe moral y personal asestado a Emilio Lozoya Austin con la detención de su madre por la Interpol en Alemania.

¿Sabrán en la 4T que en política nada es casual?

EN TIEMPO REAL

1.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el domingo 10 de agosto será subastada la casa que perteneció al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, en Bosques de las Lomas, por 95 millones de pesos.

La mansión fue edificada en 1930 y era propiedad del ex senador Germán Corona del Rosal, hermano del ex regente Alfonso Corona del Rosal.

Antes Demetrio Sodi, exdelegado en Miguel Hidalgo trató de entregarla al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, de extracción panista, para que la usará como su “casa” cuando esté en la ciudad de México.

2.- En caso de que se apruebe la Ley de Extinción de Dominio tal y como esta planteada, debido a sus inconsistencias esta seguramente se iría a una controversia constitucional, aseguró el abogado y político Everardo Moreno.

Además de que personajes como la ex primera dama presidencial Angélica Rivera perdieran sus mansiones, también podrían ser victimas personas inocentes que han obtenido su patrimonio de una forma honrada.

Pero quienes podrían estar más preocupados y con justa razón son el ex titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray; y las hijas del delegado del sindicato de Pemex, el suntuoso Carlos Romero Deschamps.

3.- Gentes a fines al líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado aseguran que no sería justo y equilibrado que Bertha Lujan sea la nueva dirigente del partido de Andrés Manuel López Obrador.

Pues aseguran que la familia de lujan ya tiene mucho poder en la 4T, pues su hija Luisa María Alcalde es la titular de la Secretaria del Trabajo, además su esposo Arturo Alcalde es un abogado laboral muy cercano al gobierno federal.

Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján indicó que existe “piso parejo” y que son falsos los señalamientos que indican una “cargada” a favor de Mario Delgado.

¿Pues que no es al revés?

