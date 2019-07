¡Quien tiene tu pan tiene tu libertad!

Esta frase del título ya se las he mencionado en otras ocasiones, no es de mi autoría, a su vez a mí me la dijo mi gran cuate, el Dr. Alejandro Córdova Córdova (QEPD), quien además fuera mi analista. Con ello, el buen médico trataba de mostrarme que todo aquel que tuviese el sustento de otro, tenía efectivamente su libertad, pues, no cabe duda de que no solamente de pan vive el hombre, pero, llega el momento en que el hambre debe ser canija y dobla a cualquiera, por lo tanto, debe ser uno dueño de la fuente de sustento diario, de lo contrario dependerá uno en todo momento de quien nos lo esté proporcionando, quien trate de contradecirme, lo retaría de inmediato a hacer la prueba correspondiente y veríamos si efectivamente sería del todo libre al carecer de la autonomía alimentaria.

ESTÁ BIEN UNA NUEVA REFINERÍA ¡MÁS CHAMBA PARA LOS MEXICANOS!

Lo anterior viene a colación en virtud al jelengue ese que se traen con respecto a las inversiones a realizarse en la refinería de Dos Bocas en Tabasco, por parte del gobierno federal ¡Ahí andan todos los detractores de AMLO siguiendo a quienes les dan sustento, diciendo toda una bola de barbaridades! Que dicho sea de paso, tanto Calderón, como Peña Nieto prometieron una refinería a la que jamás le pusieron siquiera la primera piedra, pero eso sí jalaron millones para “empezarla”, no hay ni barda perimetral, pero ahí sí, nadie dice ni ha dicho nada.

JLP INAUGURÓ LA ÚLTIMA REFINERÍA ¡EN 1979!

Pero, con la que ya está en marcha, los críticos de todo y apoyadores de nada se rasgan las vestiduras porque dicen que con ese proyecto nuestro país estaría llegando a su fin ¡Por favor! Lo que sucede es que en México no se ha construido una refinería más, como debió haber sido a fin de obtener los propios derivados del petróleo y no depender del extranjero, pero, ahí estuvo el detalle (dijera Cantinflas), pues desde 1979 –López Portillo- no se inaugura refinería alguna en el país y lógicamente, los derivados del petróleo que se consume en México se adquiere en el extranjero –entiéndase EUA-, luego entonces ¿En manos de quien está nuestra libertad? ¡Del extranjero! –Entiéndase EUA-

EN EL MUNDO ACTUAL ¡TODO SE MUEVE CON DÍSEL O GASOLINA!

Dirán ustedes, “no solo consumimos gasolina ¡Por elemental lógica, también y en primerísimo lugar alimento!”. Pues bueno, sucede que en un mundo como el nuestro, todo se transporta en vehículos que consumen gasolina o diésel y hay que pagar tal combustible o no llegar el alimento de los muelles de descarga a nuestros hogares. Y hablo de muelles de descarga porque también el campo mexicano está más que descuidado y ahora los campesinos mexicanos han huido al extranjero –entiéndase los EUA- y lo que se produce en el campo en prácticamente para autoconsumo. Sobre todo maíz. Y por lo tanto, el alimento también se compra en el extranjero –entiéndase en los EUA-, por lo tanto ¿Quién tiene nuestro pan? ¡Los EUA! Y los mexicanos ¡Muy bien gracias! Peleándonos entre nosotros si AMLO está haciendo bien o mal, cuando que el daño hecho a nuestro país no se materializa en los siete meses que lleva AMLO en la Presidencia, sino que se perpetró desde Echeverría, cuando el muy “móndrigo” acabó con la finca y los mangos que se habían construido desde Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz y de ahí para el real fue vender la nación al mejor postor.

EL PAÍS ESTÁ MAL, NO ES CUENTO ¡SE LLEVARON TODO!

Y ahora, que se está pretendiendo poner orden y por elemental lógica se están pisando callos, los de los callos pisados están pegando de gritos y en consecuencia lógica alborotando la gallera para que no sigan pisando y continúe la venta y saqueo del país hasta que la pita aguante.

“I HAVE NOTHING TO OFFER BUT BLOOD AN TOIL, TEARS AND SWEAT”*

Por lo tanto, tal y como Churchill le dijera a los ingleses cuando comenzó la lucha contra Hitler: *“Solo les prometo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”, por ahí va la cosa con nosotros los mexicas. Por cierto, hablando de ingleses, ya por ahí salió un FAKE NEWS (noticia falsa), donde el ex primer ministro Tony Blair, en una supuesta entrevista a la BBC, llama cobardes a los mexicanos que votaron por AMLO.

HASTA LE INVENTARON DECLARACIONES A TONY BLAIR

¡Híjole! Hasta donde llegan los conservadores para enderezar calumnias. Yo en principio no creí esto, porque Blair siempre se ha distinguido por ser un político zagas, pues él fue quien aconsejara a la reina Isabel II de Inglaterra qué hacer cuando la crisis que se le armó a la monarca con la muerte de su ex nuera Lady Di ¡Y salió adelante Chabela de la crisis! Y al señor Blair le va y le viene lo que suceda en un país tercermundista como el nuestro. Salvo, eso sí, que le hubiesen pagado un muy buen billete porque diera alguna “conferencia”, como acostumbran ahora algunos ex mandatarios de los países industrializados. Pero, ninguno, hasta ahora, se ha atrevido a calumniar a nadie. Sin embargo, vemos cómo en México los detractores de AMLO están dispuestos a todo ¡Hasta llegar a la calumnia!.

