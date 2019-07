Eso si que fue crueldad

Recibí un WhatsApp donde se ve una foto de Julio Iglesias bastante ajetreado por el tiempo y al calce dice: “Julio se acaba”. Inmediatamente me vino a la cabeza: “Mejor dicho ¡Se acabó!”. Pero, regresando al presente, entre más entra uno en años más rápido va pasando el tiempo ¿A poco no? El día de hoy se acaba totalmente el mes de julio y comienza agosto, que también, en un rápido pestañazo habrá sucumbido y estaremos celebrando fiestas patrias. Recuerdo muy bien al comienzo de julio les había comentado que en 6 meses estaríamos apenas curándonos de la cruda de las fiestas decembrinas.

CON AGOSTO SE VA EL CALOR EXTREMO EN JAROCHILANDIA

Pero, mirando esta cuestión con esperanza y ganas de seguir en este asunto llamado vida, podemos ver de que agosto es el último mes de mucho calor en este nuestro, todavía, maravilloso Veracruz. Pues en septiembre arrancan los vendavales y de ahí los “nortes” y con ello la baja de temperatura. Que dicho sea de paso, ya van dos años en que realmente estamos sintiendo el frío que desde los sesentas yo no sentía en nuestro terruño querido. Por lo que, espero este año también los “nortes” nos traigan ese sabroso frío que nos permite dormir al arrullo de aire colándose por las rendijas que siempre han en casa, así como escuchar la fuerza del viento sobre los árboles en los alrededores ¡Qué padre los “nortes” no han pasado de moda! –Ni pasarán-, porque en lo personal me evocan tiempos muy, pero muy a todo dar, tanto de mi infancia como de mi adolescencia y temprana juventud. Con esto no esto no estoy diciendo que lamente algo en mi actual madurez ¡Para nada!, como les he dicho, Diosito ha sido muy clemente y cuate conmigo y no debo quejarme de nada porque, al más puro estilo de “En Paz”, mirado todo en retrospectiva, me ha ido a todo dar en esta cuestión llamada vida.

YA LLEGÓ EL “JALOGÜIN” Y EL ARRANQUE DE LA “NAVIDAD”

Por lo pronto, en las tiendas de procedencia gringa ya ha comenzado aparecer la mercadería del “Halloween”, como también en forma incipiente la “Navidad”, por lo que cabe decir: ¡Qué güeva! Por lo que cuando llega finalmente la Navidad, la gente ya está en la histeria total por el afán de los comerciantes de que se compre a la de producto de gallina. Pero, lamentablemente ese es el afán de la sociedad de consumo ¡Comprar, comprar y gastar, gastar, gastar y usar, usar y usar… y tirar, tirar, tirar! Por tal cuestión nos estamos acabando el planeta y generando más broncas, amén de miseria.

QUE ESPANTO

Pero, no es intención ponerme moralista y mucho menos pesimista, sino que cada cosa a su tiempo ¿A poco no? No tiene caso adelantar vísperas porque finalmente le quitamos el encanto a las cosas y cuando estas llegan o suceden, como les digo, ya estamos hasta el copete de tanto que nos lo anunciaron ¿A poco no?

EL GRAN FRANCÉS, VICTOR HUGO

No obstante, debemos de seguir en este interesante asunto llamado vida y más precisamente existencia. Tratando de, como dijera mi cuate Víctor Hugo en dos fragmentos de su poema “Te deseo”: 1.-”Te deseo que siendo joven / no madures demasiado de prisa, / y que ya maduro, no insistas en rejuvenecer, / y que siendo viejo no te dediques al desespero. / Porque cada edad tiene su placer / y su dolor y es necesario dejar / que fluyan entre nosotros”. 2.-”Te deseo que descubras, / con urgencia máxima, por encima / y a pesar de todo, que existen, / y que te rodean, seres oprimidos, / tratados con injusticia y personas infelices”.

