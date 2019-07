Qué hacer si tu vuelo en Interjet se retrasa o cancela

Tras dos días de constantes fallas en Interjet, aquí te decimos qué hacer si tu vuelo se retrasa o cancela.

De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la aerolínea tiene la obligación de compensar a todos los usuarios que presenten algún tipo de afectación.

En caso de retraso:

Superior a una hora e inferior a cuatro, compensar conforme las políticas de compensación de la aerolínea, incluyendo como mínimo, descuentos para vuelos en fecha posterior hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas.

Superior a dos horas pero menor a cuatro, descuentos que no podrán ser menores al 7.5% del precio del boleto.

Mayor a cuatro horas, además de lo anterior, otorgar las indemnizaciones por cancelación que a continuación se indican.

En caso de cancelación:

Reintegrar el precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje, más una indemnización que no será inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Ofrecer transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionar, como mínimo y sin cargo al pasajero, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, y

Transportar en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo, más una indemnización que no será inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

En caso de que presentes alguna afectación, te debes de comunicar al Teléfono del Consumidor 55 68 87 22, en la Ciudad de México y área metropolitana; el 01 800 468 8722, sin costo en el resto del país, en un horario de 9:00 a 19:00 hrs. de Lunes a Viernes, y de 10:00 a 18:00 hrs en sábados, domingos y días festivos.

Conciliaexprés: 55-8078-0344 y 55-8078-0485 (celulares).

Concilianet, vía electrónica las 24 horas del día los 365 días del año, en el link: http://concilianet.profeco.gob.mx.

Redes sociales oficiales, Twitter: @AtencionProfeco y Facebook: ProfecoOficial.

En caso de mayor información te dejamos el acceso a la página de Profeco que tiene más información sobre las afectaciones en Interjet.

