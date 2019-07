Congreso se deslinda de doctorado Honoris Causa otorgado a Laura Bozo

Recientemente, dos instituciones académicas hicieron uso del salón Benito Juárez del Congreso de la Ciudad de México para entregar un reconocimiento académico a la conductora Laura Bozo. Casi de inmediato, el Congreso de deslindo del reconocimiento.

Las instituciones habrían sido el Claustro Académico Universitario y el Centro Universitario Inglés quienes además brindaron reconocimientos a dos diputados de Morena.

Ante el escándalo suscitado en redes sociales por reconocimiento entregado a Bozo, el Congreso declaró que no tuvieron nada que ver con dicho evento.

“El Congreso se deslinda por completo de la organización de la ceremonia realizada este día, en la cual instituciones privadas y ajenas a este órgano legislativo otorgaron reconocimientos y medallas a diversas personas”

Explicaron que el congreso no cuenta con las atribuciones necesarias para entregar doctorados Honoris Causa.

Emocionada 😔 no solo por el Doctorado Honoris Causa😀si no también por la medalla Benito Juárez otorgada en el congreso de la C de MX por la defensa de los Derechos de la Mujer, GRACIAS MEXICO♥️dedicado a las mujeres más humildes de mis comedores♥️ pic.twitter.com/0OULJijUjA

— Laura Bozzo (@laurabozzo) July 30, 2019