Acusa Alonso Ancira que sufre persecución política

Si el gobierno federal no quiere la empresa Agronitrogenados que vendió a Pemex presuntamente con sobreprecio, que se la devuelvan, dijo desde España el dueño de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), Alonso Ancira, quien también acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de persecución política.

“La acusación que tengo no tiene fines jurídicos, es un fin político y cuando entra la política por una puerta, la justicia sale por la ventana”, dijo Ancira a la salida de la Audiencia Nacional, donde reiteró al juez Santiago Pedraz su rechazo a ser extraditado a México y expresó su confianza en la justicia española.

“Está persiguiendo a gente (AMLO) y a veces hace pagar a otras gentes, nos salpica. Somos producto de un daño colateral, porque también está persiguiendo a gente que puede tener problemas claros y transparentes con la justicia. Pero está contaminando. Yo no entiendo por qué atacó mi empresa. Ha causado un daño a miles de trabajadores y está poniendo en riesgo las fuentes de trabajo”, aseguró Ancira ante reporteros corresponsales de México.

Acompañado de su abogado Ismael Oliver, el propietario de AHMSA dijo que López Obrador no tiene verdades, aunque cree estar en posesión de la verdad absoluta y negó la acusación de vender con sobreprecio plantas fertilizantes a Pemex en 2015, cuando la petrolera estaba dirigida por Emilio Lozoya Austin.

“Que me las devuelvan (las plantas), si el señor está en contra que me las devuelva. Eso fue una transacción en donde participaron bancos y evaluadores internacionales. No crea que está comprando usted naranjas. Participaron decenas de gentes. Esto está comprobado entre todos. El señor dice que valía 50 (millones de pesos) y yo le llevo (comprobantes) de que valía 600 y que me pagaron 270. No las quiere, que me las devuelva y me dé un tiempo para pagar lo que dice que le metió”, indicó.

Luego de un mes en la cárcel, Ancira fue puesto en libertad bajo fianza, para lo que tuvo que depositar una garantía de un millón de euros, pero debe comparecer cada dos días en el juzgado y por el momento no se le permite abandonar España.

Con información de El Universal

