Natalia Téllez confesó que un ex novio se hizo pipí en la cama

Otra gran revelación hizo Natalia Téllez en el programa Netas Divinas, la conductora confesó que uno de sus ex novios se hizo pipí en la cama, debido a que la relación que tenía en aquel entonces era muy tóxica.

La conductora comentó que se trataba de su segundo novio formal, era muy joven, ese joven la acusó de que había sido ella la que se hizo del baño, “Yo era muy joven todavía, fue mi segunda relación formal y una vez amanecimos y él se había hecho pipí en la cama. Yo me desperté y me dijo: ‘Natalia, ¿te sientes bien? Porque yo leí que la gente que se hace pipí en la cama ya de adulto tiene severos problemas mentales y emocionales’. Entonces cuando me bañé me di cuenta que no había sido yo, había sido él”, comentó.

Además dijo que se dio cuenta que la estaba difamando y que él había sido, por lo que de inmediato lo enfrentó, de la forma más cínica le contestó, “Si eso te hace sentir bien y te funciona, no hay problema”, reveló Natalia.



