Johnny Depp acusa a Amber Heard de apagarle un cigarro en la cara

El divorcio de Johnny Depp y Amber Heard dejó una fuerte batalla entre los famosos, pues hace unos meses se desató una serie de denuncias sobre violencia doméstica que existió en la relación.

Ahora, nuevos hechos salieron a la luz; el medio The Blast hizo pública una declaración de Depp en donde asegura que la actriz apagó un cigarro en su cara tras haberle lanzado dos botellas de cristal.

Anteriormente, el actor había hablado sobre un episodio en donde se había cortado el dedo luego de una pelea con Heard, sin embargo, no se había profundizado en los detalles.

“Tuve que someterme a tres cirugías para reconstruir mi dedo. Temí perder el dedo, el brazo y la vida”, declaró Depp. En los documentos judiciales se dice que el 8 de marzo de 2015, Heard tuvo una conversación con uno de los abogados de Depp sobre las intenciones del actor de llegar a un acuerdo post nupcial, algo que “causó que la Sra. Heard se enfureciera”. Este enojo habría desatado la fuerte pelea entre Depp y Heard.

How are ambers photos with PAINTED ON BRUISES considered proof that she was abused, WHEN WE HAVE ALL THESE RIGHT HERE…Johnny Depp everyone, the one who ended up on a hospital bed, has one too many injuries/bruises, NEARLY DIED, AND PPL STILL REFUSE TO SEE THE TRUTH. 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/2J1hGnaUGr

— jazz. (@depponme) July 28, 2019