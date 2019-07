Enrique Gúzman hizo llorar a Frida Sofía en pleno programa

La hija de “La Gúzman” recibió un emotivo mensaje de su abuelo, por lo que no pudo sostener el llanto y así se lo agradeció.

Tras hace unos días debutara como cantante Frida Sofía, fue invitada al programa Despierta América, ahí los conductores sorprendieron a la hija de “La Gúzman”, le mostraron video donde su abuelo Enrique Gúzman le dedicó un emotivo mensaje, la joven cantante rompió en llanto y así agradeció el gesto.

En el video Enrique Gúzman le dice a su nieta, “Hola Frida, ¿cómo estás? Tu abuelo que te quiere con su el alma te está deseando… primero ya vi que tienes un talento extraordinario, ya vi que estas muy bella, ya vi que estas muy trabajadora, todas esas cosas me gustan de ti, así que te mando un beso muy cariñoso, te amo, sabes que te recuerdo, te extraño y en esta casa se te querrá siempre, Dios te bendiga mi amor”, dijo.

Por lo que la cantante de 27 años de edad no pudo sostener las lágrimas y agradeció a su abuelo,“Mi abuelo siempre me ha dicho cuando no hago las cosas bien, él sabe cómo hablarme y como entrar a una situación como la que vivo ahora con mi madre, es algo que no está nada fácil, entre su hija y su nieta, pero nos apoya a las dos y no muchas personas pueden hacer eso. Él siempre va y defiende y tengo mucha más Guzmán que Pinal. Este vídeo me llena mucho de orgullo porque es mi familia y es la mejor sorpresa que me pudieron haber dado”, reveló.

Con información de Despierta América.