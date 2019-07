Andrea Legarreta una de las afectadas por la balacera en la Plaza Artz

La semana pasada se suscitó una balacera en la Plaza Artz de la Ciudad de México, los ingresos económicos de la conductora de Hoy se han visto afectados.

Una noticia que se dio a conocer en todo el país fue la balacera que se suscitó el pasado 24 de julio en la Plaza Artz Pedregal de la Ciudad de México, donde murieron dos personas, situación que logró afectar los ingresos económicos de Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes tienen un gimnasio en ese lugar, al cual ya no han ido las personas.

El esposo de la conductora, Erik Rubín dio una entrevista donde comentó como la inseguridad que impera en el la ciudad les ha podido afectar,” La plaza es un lugar seguro y está ajena de ese tipo de cosas a este lugar vienen mis hijas, mis amigos y es un lugar completamente tranquilo, el problema está en que la inseguridad se esparce en toda la ciudad y aunque tú no seas parte de ello, te toca y te afecta, y a nosotros sí nos afectó”, dijo.

La pareja tiene unos gimnasios en el inmueble, debido a la balacera registrada, sus clientes no ha reanudado sus actividades, “Las personas que asisten al gimnasio no han asistido en estos días por cuestión de inseguridad, quieras o no siempre te cuestionas si volvería suceder. Es aquí donde te preguntas donde está el cambio que tanto se ha mencionado que va a haber en la ciudad y en el país, en relación a la seguridad que vivimos”, reveló Erik Rubín.

Aunque la inseguridad sigue estando muy presente en la Ciudad de México, Erik y su familia no se irán de ahí, “No pienso irme porque esta es mi ciudad y es mi país, pero si estoy cansado de todo lo que sucede, de ver que no avanzamos; hace unos días me quitaron los faros de mi camioneta y enfrente de ella estaba una patrulla, los policías nunca se dieron cuenta que los ladrones estaban descuartizando mi camioneta. La gente tiene miedo hasta de salir de su casa”, comentó.