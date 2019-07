Tomás Boy acepta su error por discutir con Gignac

Tomás Boy reconoció que se equivocó al hacerse de palabras con André Pierre-Gignac en el juego entre las Chivas y Tigres de la pasada jornada 2 del Apertura 2019. El ‘Jefe’ aceptó que se enganchó con el delantero francés y concluyó que su suspensión de un partido, tras ser expulsado, es merecida.

“Fue una tontería de mi parte, no debí haberme rebajado, esa es la realidad, pero es un asunto que quedó ahí en la cancha y ahí lo quiero dejar, que diga misa. El castigo es merecido, pero les puedo decir que tontamente me enganché. No debo de llevar a esos términos mis alegatos, después no hay nada que decirle es merecida y no va a volver a suceder”, declaró el estratega del rebaño.

Gignac y Boy se hicieron de palabras durante la segunda mitad del encuentro, lo que ocasionó que ambos fueron amonestados en una primera instancia. Tras continuar con los reclamos, el entrenador de Chivas fue amonestado por segunda ocasión por el árbitro lo que le valió ser expulsado del encuentro.

Tomás Boy le dejó en claro al francés que él (Boy) era el jugador número uno de la historia de Tigres. Tanto Gignac como Boy comparte el puesto número en la lista histórica de máximos goleadores, 104 anotaciones, de la franquicia felina, por lo que el siguiente tanto que marque el atacante galo lo dejará completamente solo en la punta.

