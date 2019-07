“Mi equipo tiene que ser tan bueno que merezca ganar”: Enrique Meza

Agregó que "hay que jugar bien y no bonito".

Enrique Meza, estratega de los Tiburones Rojos de Veracruz, aseguró que su equipo hizo un juego interesante ante el cuadro del Pachuca, sin embargo el resultado final no lo deja del todo satisfecho, por lo que seguirán trabajando para mejorar día a día en busca de los objetivos trazados.

En conferencia de prensa, el profesor Meza Enríquez comentó, “yo creo que hoy hicimos un partido interesante, pero de cierta intermitencia porque hay momentos donde el equipo perdía con demasiada rapidez la pelota, pero no es por jugar para atrás, es porque se apuran tanto por querer hacer las cosas que después vienen los problemas”.

Además agregó, “hay un rato donde estábamos dos a uno y que nos costó equilibrar el juego, fuimos al descanso y ahí se habló de eso porque hay un momento donde hay un momento que quisieron jugar bonito y hay que jugar bien, no bonito”.

Golea la Liga Talento Veracruzano a Orizaba

Romina Domínguez es campeona de dobles en León

El entrenador de los Tiburones Rojos también comentó, “empezamos a hacer varias combinaciones cortas y rápidas, pero yo en términos generales no puedo decir que me haya gustado del todo porque recibimos tres goles, pero hicimos tres goles también y además con un rival muy complicado porque Pachuca es un equipo que esta muy equilibrado”.

Enrique Meza aseguró que tras el desempeño de su equipo en este primer encuentro, las expectativas son bastante alentadoras, “yo creo que ahorita la ley de la probabilidad dice que Veracruz va a hacer un mejor torneo de los que ha hecho en los últimos tiempos, me atrevo a decir esto porque hay momento donde el equipo juega como tal vez no jugaba anteriormente, por esa razón estoy muy animado”.

Tras el empate a tres ante Pachuca, Enrique Meza indicó que tiene un equipo muy unido, “contamos con el apoyo incondicional de los jugadores que están dispuestos a todos y me parece que dentro de todo dieron una buena muestra que siguiendo aquella inercia que se traía a lo mejor el 3-2 era cómodo para dejar de correr y nunca bajar los brazos, yo creo que el 3-3 es lo que mañana va a salir en los periódicos, no fue un partido que nos dejara un gran sabor de boca pero dimos un pasito hacia al frente”.

Finalmente aseguró que si estilo de juego siempre será el mismo, buscando ganar, “yo soy un técnico que puedo cambiar en un partido determinado, pero en el inter del partido, yo planificar un partido para ir a jugar atrás a cualquier cancha me cuesta mucho trabajo, porque yo creo que mi equipo tiene que ser tan bueno que merezca ganar, porque la posesión de la pelota es muy importante, en la medida que ellos manejen mejor el juego vamos a ser un equipo que puede pelear, hay equipos muy poderosos en México pero sin desmerecer a nadie queremos pelear y el equipo está muy unido, ellos mismos dicen que hace tiempo no lo estaban tanto y eso me tiene muy contento”.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ