Tiago Volpi se descarta como el remplazo de Agustín Marchesín

En entrevista con Fox Sports México, Tiago Volpi, ex arquero de los Gallos Blancos de Querétaro, se descartó como el posible remplazo de Agustín Marchesín en América, toda vez que acusó que por cuestión ética no podría llegar con los azulcremas.

“Firmé hasta diciembre, si después pasa algo platicaremos otra vez, no puedo por cuestión ética y por la cuestión contractual porque mi contrato no puede romperse en este momento”, declaró el portero del Sao Paolo.

"NO PUEDO LLEGAR CON LA DIRECTIVA DEL SÃO PAULO Y DECIRLES QUE QUIERO IRME AL AMÉRICA, BARCELONA O REAL MADRID PORQUE FIRMÉ UN COMPROMISO HASTA DICIEMBRE" #FSRadioMX Tiago Volpi, por cuestiones éticas y contractuales, está totalmente comprometido con su actual club. pic.twitter.com/mW1Zowwo4j — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 30, 2019

El portero fue enfático de que comprometió su palabra con su club y no tendría la cara solicitar su salida a otro equipo. “Yo firmé un compromiso con ellos (Sao Paulo) hasta diciembre, hoy estamos a la mitad del campeonato brasileño y no puedo llegar con la directiva del Sao Paulo y decirles ‘quiero irme al América, Barcelona, Real Madrid porque me ofrecen 15 veces más de lo que gano”.

América tendría que buscar un nuevo arquero, debido a que en las próximas horas se anunciara el fichaje de su portero titular Agustín Marchesín al Porto. Miguel Herrera afirmó que tienen una lista de cinco candidatos para reforzar la cabaña azulcrema, pero se limitó a dar solo el nombre de Guillermo Ochoa, quien juega en el Standard de Lieja.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ