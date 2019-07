Participará Chivas Veracruz en la Liga Nacional Scotiabank

La Escuela de Futbol Chivas Veracruz, anunció formalmente la participación de sus equipos en la próxima edición de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank 2019-2020, torneo que organiza la Federación Mexicana de Futbol a través del Sector Amateur y en el que participan los mejores clubes del país.

La Dirección General de Chivas Veracruz, informó que sus escuelas campus Calasanz y Riviera, tendrán también participación en torneos locales para la temporada 2019-2020, aunque detallan que el paso más importante es su incorporación al torneo más importante en México, que es la LIga Nacional Juvenil.

La dirigencia Rojiblanca confirmó que sus cuadros Sub 13, Sub 15 y Sub 17, así como su equipo femenil, estarán compitiendo en este torneo y para ello han comenzado con los trabajos previos rumbo su debut en este circuito y a la conformación de los planteles con los que habrán de encarar este compromiso.

“Se impulsará aún más el talento con el que cuenta Escuela Chivas, tocando puertas para nuestros jugadores. El crecimiento profesional en nuestros alumnos es uno de nuestros principales objetivos”, afirmó la dirección general de Chivas en Veracruz.

Bryan Carrasco satisfecho por la cara mostrada ante Pachuca

“Tengo más libertad de ir al frente”: Diego Chávez

Destaca alumno veracruzano en Copa Chivas 2019

El futbolista veracruzano Fabián Uscanga Torres, tuvo una destacada participación en la Copa Chivas edición 2019 celebrada en Guadalajara, Jalisco, evento que lo mantiene como un elemento con bastante proyección hacia las Fuerzas Básicas del cuadro Tapatío.

Fabián, un alumno sobresaliente de la Escuela Chivas Veracruz, contribuyó con goles y creando asistencias de gol para que su equipo lograra el subcampeonato de este reñido torneo, en el cual participaron seleccionados de distintas escuelas de Chivas de todo el país.

Uscanga Torres seguir bajo seguimiento del club Guadalajara y creciendo más como futbolista integrado al plan de de Chivas para sus talentos más destacados.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ