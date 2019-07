Ana Ferrer dedica su medalla panamericana a Veracruz

La veracruzana Ana Gabriela López Ferrer dedicó su medalla de bronce a todo Veracruz, luego de subirse al podio en la prueba de levantamiento de pesas de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019, presea que significa la segunda para el grupo de veracruzanos que integran la delegación mexicana.

López Ferrer ganó la presea de bronce en la división de los 55 kilogramos, al levantar 91 kilogramos en arranque, 111 en envión para un total de 202 kilogramos.

“Se siente bonito estoy feliz, aunque no estoy muy satisfecha sé que pudo haberme ido mejor, pero bueno seguiré trabajando, estos fueron mis primeros Juegos Panamericanos y me voy con bronce”, afirmó.

La pesista veracruzana agradeció en todo momento el apoyo que le ha brindado el Instituto Veracruzano del Deporte en su trayectoria deportiva, “le doy las gracias al IVD por siempre brindarme todo el apoyo, nunca me han dejado sola y siempre han confiado en mí como atleta, y a mi Veracruz hermoso esta medalla también va para mi estado”, comentó.

Ana Gabriela López Ferrer reveló que previo a esta competencia en Lima, Perú, tuvo una lesión en uno de sus tobillos, lo que puso alarma entre la delegación mexicana pero gracias a las terapias por parte del equipo médico del Comité Olímpico Mexicano, es como pudo salir adelante.

“Esta medalla va para mí familia que siempre me apoya y me impulsa a seguir adelante”, precisó.

López Ferrer reconoció que la competencia estuvo fuerte en los 55 kilogramos, “es una categoría difícil, todas estamos sobre las mismas marcas, pero voy bien tengo también poca experiencia aún. Pero no desisto seguiré preparándome fuerte la meta es Tokio 2020 y no solo ir si no ser medallista”.

Agregó “estar en estos juegos es un sueño materializado, siempre los veía por la TV y me decía que algún día yo estaría ahí y se llegó ese día es muy emocionante vivir todo esto”, señaló.

Ana Gabriela López Ferrer reveló que del 19 al 29 de Septiembre del presente año, disputará el Campeonato Mundial de Mayores con sede en Tailandia, “evento de oro, debo de seguir entrenando aún más fuerte, este mundial es muy pesado ya que es el último antes de Olímpicos”, indicó.

