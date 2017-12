Vienen las últimas compras del año, entre ellas las convenciones y a lo mejor alguno que otro capricho que quieras adquirir. Pero te ha pasado que tienes muchas ganas de comprar el nuevo tomo del manga que llevas comprando desde hace un año o en la Expo quieres comprar un articulo especial que no venden en tu cuidad.

Entrar a las tiendas y ver la figura que llevas tiempo esperando para comprarlo y días después vas para ver si sigue ahí, es frustrante ver alguien con más dinero que tu ya lo compro. O tal vez eres un cosplayer y ya no tienes ni para terminarlo a tiempo. Entonces ¿Qué podemos hacer en estos casos?

Pues verán aquí van algunas ideas que nos ayudaran tanto ahorrar y comprar con moderación, así no terminaran siendo un triste otaku sin dinero y sin sus artículos.

1. Checa en más de un lugar y tal vez hasta encuentres ofertas.

Usualmente las tiendas varían mucho en su precios, en algunos casos eso se debe a los animes de temporada que suben los precios por cuestiones de la demanda del producto. Por ello no sólo vayas a tu tienda de siempre; explora un poco y pregunta en distintas áreas, como en la friki plaza.

En dado caso de que estés en una Expo, puedes preguntar en distintos puestos, ya que en ocasiones más de uno tiene los mismos objetos y luego sale el resultado que uno lo vende por lo menos 50 o 100 pesos más barato que su competencia.

Por suerte para quienes leen mangas, tenemos promociones por ciertos días como lo hacen algunas tiendas dentro de las frikiplazas o tiendas de conveniencia. Mientras para los cosplayer no hay problema conque compres algunas cosas de segunda mano, o buscar tutoriales para realizar esa pieza faltante con tus propias manos.

2. Aveces es más barato en linea

En línea puedes encontrar toda clase de cosas, así que es recomendable siempre estar atento ante los productos que sacan a la venta y por ahí también ver si sacan algo de descuento, ya sea porque la pagina cumple aniversario, temporada de fiestas o concursos, son las oportunidades perfectas para adquirir tus comparas.

Y en algunos casos si compras entre más cosas o con tu amigos juntan varios artículos te podrías ahorrar un buen billete con los envíos gratis.

3. Todo a su tiempo, no hay prisa y administra tu dinero

No te preocupes si no puedes conseguir un articulo de manera rápido, el tiempo siempre esa ahí para recordarnos que las cosas siempre estarán ahí, aunque después cueste volverlas a encontrar. Ten en cuenta que hay temporadas bajas donde puedes encontrar precios especiales, también no en todas las convenciones te costara un objeto igual, hay veces que los administradores traen distintos proveedores y esa podría ser tu oportunidad para verificar otro precio más.

Mientras puedes ir ahorrando para que en el momento que quieras comprar algo más no te agarren desprevenido.

