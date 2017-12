Por jubilados golpeados hace casi dos años por elementos de seguridad pública

Recaban firmas para lograr autonomía del IPE

Melesio Carrillo Tejeda/ El Dictamen/ Xalapa

En manifestación pacífica pero enérgica, integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) recordaron el maltrato de que fueron objeto hace casi dos años por elementos de seguridad pública y al mismo tiempo, continuaron recabando firmas que les permita interponer ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana para que sea autónomo al Instituto de Pensiones del Estado.

María del Rosario Arellano Libreros, secretaria de la Comisión Estatal de esa Asociación Civil, dijo que con esta manifestación están recordando a las autoridades que en diciembre de hace dos años, fueron desalojados violentamente con golpes de toletes, toques eléctricos de la Plaza Lerdo y de la calle de Enríquez, lo que motivó que algunos adultos mayores resultaran lastimados.

“Además de que reprobamos esos hechos, seguimos exigiendo justicia porque no obstante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo la queja, pero no ha hecho nada; integramos un expediente enorme, dimos todas las pruebas de los hechos, nos entrevistaron y no nos dan respuesta”.

La dirigente comentó que también están promoviendo la iniciativa ciudadana para solicitar la autonomía constitucional del Instituto de Pensiones del Estado, “esto es –agregó- que el IPE sea un organismo autónomo y que no sea el Ejecutivo el que decida quien queda al frente”.

“Queremos que el IPE tenga una reingeniería y que ese consejo directivo que ha estado por año, ya no esté más, porque ellos han sido cómplices del saqueo del IPE y aunque ellos dicen que no votaron, tampoco lo denunciaron, por lo que son tan cómplices como si hubieran votado”.