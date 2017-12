El estudio fue realizado en animales.

El consumo de alimentos hedónicos o estímulos muy placenteros durante nuestro periodo de descanso ocasiona alteraciones en el sueño, lo cual podría generar cambios en actividades cognitivas como la memoria.

Hilda Carolina Peña Escudero, egresada de la Maestría en Ciencias de la Salud del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana aseguró que los problemas del sueño afectan diariamente a la población, sobre todo si no practicamos una adecuada higiene del sueño, que contempla no exponerse a la luz en periodo de descanso y no consumir alimentos en horarios inadecuados.

“Cambios en el sueño y la memoria declarativa por la sincronización a un estímulo apetecible”, es el tema del trabajo presentado por la estudiosa quien explicó que epidemiológicamente, en México es muy poco lo que se sabe acerca de las afectaciones del sueño, aunque en un 20 o 30 por ciento de prevalencia, los daños más comunes son ocasionados por insomnio y apneas de sueño (ronquidos o falta de oxigenación).

La joven, quien actualmente cursa el Doctorado en Ciencias de la Salud, precisó que el estudio fue realizado en animales, pues los modelos murinos (ratones y ratas) permiten tener un acercamiento a lo ocurrido en humanos.