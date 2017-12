El tenista español Rafa Nadal se convirtió de forma inesperada en el protagonista de una obra de teatro de contenido homoerótico, después de que el dramaturgo Peter Gil-Sheridan se inspirase en él para su obra “The Rafa Play”.

El espectáculo, que se podrá ver en Nueva York sólo este viernes y el sábado, está escrito por Gil-Sheridan y dirigido por Morgan Gould, mientras el actor Juan Arturo interpreta a Rafa Nadal, que tiene un romance con un dramaturgo homosexual.

Gil-Sheridan creó un personaje basado en él mismo que consigue un trabajo en las oficinas de la ATP en Florida y acaba enredado en un tórrido romance con Nadal, al que exhibe a sus amigos como si de un trofeo de caza se tratase.

El dramaturgo explicó a “The New York Times” que la obra no es “biográfica” y el tenista funciona como “símbolo”. “Para mí, como hombre gay, él es el ideal masculino que busco. Así que en parte es él, y en parte no. Es algo gracioso. No está siendo representado como un hombre gay, sino como un símbolo gay”, dijo Gil-Sheridan.

El clima lujurioso y lascivo de las escenas entre Rafa y Peter del primer acto se desvanece después, cuando la pareja se traslada a la casa del tenista, en Mallorca, y allí se dan cuenta de que son incompatibles, según el relato del Times.



“Si realmente llevases a cabo esta fantasía, ¿cómo sería realmente? Está claro que no funcionaría”, explicó Gil-Sheridan, y añadió: “El Rafa Nadal que he creado en el primer acto es producto de mi imaginación”.

El dramaturgo dijo que no había pedido permiso ni a Nadal ni a sus representantes para usarlo como personaje de su obra, ya que las parodias y las sátiras de personajes públicos están protegidas de las demandas por difamación en EU.