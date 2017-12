Jimena Sánchez, conductora de Fox Sports no ha tenido una semana fácil. El domingo pasado con un tuit provocó una avalancha de críticas que le ha costado el repudio de miles de personas.

No era un paseo ciclista, sino La Etapa de la CDMX, un evento organizado por el Tour de Francia, sin embargo a la conductora se le hizo fácil criticar el evento a lo que miles de seguidores le respondieron.

Lo bonita no quita lo chaira. No basta el cuerpazo, hay que aprender a pensar @FOXSportsMX nos gusta ver deportes y deportistas . No muñequitas que no entienden el ejercicio

— Notas de Havendano (@havendano) December 12, 2017