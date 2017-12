La tarde de este viernes llegó al puerto de Veracruz Carlos Esquivel, refuerzo para el Clausura 2018 de la Liga MX de los Tiburones Rojos de Veracruz, su arribo se dio el tiempo de atender a los medios de comunicación presentes en el aeropuerto de la ciudad, donde aseguró estar contento por este nuevo reto en su carrera.

“Estoy contento por venir a un gran equipo, lo tomo de la mejor manera, creo es un gran reto para mi, para mi carrera para todos los que estamos dentro del plantel, y hay que ir paso a paso y aportar cada quien su granito de arena y en mi caso tratar de trabajar al máximo para funcionar dentro del equipo”, manifestó el jugador.

Sobre la responsabilidad de llegar al equipo, el mediocampista proveniente del Toluca expresó, “tengo una gran responsabilidad, pero hay que trabajar, me siento bien, me siento contento y creo que eso me anima para día a día dar mi máximo esfuerzo”.

El atacante agradeció la oportunidad que le brinda el entrenador y aclaró que ya tuvo un primer acercamiento con Guillermo Vázquez, “tuvimos una charla pequeña, pero vamos a llegar ahora a hablar con él, pero me dio toda la confianza de venir con él y trabajar al máximo y con una gran responsabilidad”.

Para finalizar dijo tener conocimiento del compromiso que significa luchar por la permanencia, “creo que no hay margen de error, hay que trabajar desde mañana, desde hoy y empezar el torneo de una buena manera sabiendo que va a ser difícil, pero creo que hay un buen plantel y vamos a trabajar bien”.