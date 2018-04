Julia Roberts actuando 26 películas… en 10 minutos

James Corden quiso hacer un viaje en el tiempo y recordar los 26 proyectos pasados de la actriz.

Agencias / El Dictamen

Julia Roberts y su nueva película Wonder, no llegarán sino hasta el 17 de noviembre. Es por esto que James Corden quiso hacer un viaje en el tiempo y recordar los 26 proyectos pasados de la actriz.

Ambos, durante un episodio de The Late Late Show, se vieron envueltos en la nostalgia con antiguos papeles. En 10 minutos, Corden y Roberts actuaron escenas de Notting Hill, Mona Lisa Smile, Larry Crowne, Runaway Bride, Steel Magnolias, Charlie Wilson’s War, Mystic Pizza, America’s Sweethearts, Eat Pray Love, Closer, Pretty Woman, Valentine’s Day, Mother’s Day, Stepmom, Wonder, Mirror Mirror, Flatliners, Hook, Charlotte’s Web, Erin Brockovich, The Pelican Brief, Sleeping With the Enemy, Mary Reilly, Ocean’s 11, Ocean’s 12 y My Best Friend’s Wedding.

Y aquí el divertido segmento.