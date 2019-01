Graban a mujer infestada de piojos en microbús, ni se dio cuenta (VIDEO)

Advertimos que les va a picar la cabeza

Muchas veces cuando viajamos en el camión podemos observar todo tipo de personas que nos acompañan en el trayecto, pero jamás podríamos imaginar que alguien lleno de piojos se encuentre a nuestro lado. Un video que circula en Youtube, que fue difundido desde hace meses, pero que se volvió a hacer viral, muestra a una mujer con una cabellera algo sucia y descuidada; sin embargo, lo que genera conmoción es que esta señora está llena de piojos.

Un usuario decidió grabarla y hacer público el material y de inmediato generó mucha repulsión y, por qué no, hasta comezón, es inevitable verlo y no sentirse invadido y aunque no sabe en que lugar sucedió este impresionante caso, seguramente pasa en todos lados.