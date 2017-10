Ayessa A. Saucillo/ El Dictamen

Hola a todos los megas fans del anime, manga, doramas, k-pop y demás, ya todos estamos ansiosos por la llegada de la Expo-Mac que estará en Veracruz este 4 y 5 de Noviembre en el WTC de Boca del Rio, el costo de acceso será de $100 pesos por los dos días del evento (Sábado y Domingo).

Por cierto, tenemos que prepararnos económicamente para hacernos de nuestros preciados Funkos y figuras de esos personajes favoritos de anime y manga que tanto nos gusta, pues si amigos, como olvidar la Expo-Mac pasada, fue muy lindo escuchar la voz del pequeño Gokú por parte de la actriz de doblaje Laura Torres y recordar esos momentos de nuestra infancia cuando veíamos los primeros capítulos de Dragon Ball, ahora la Expo-Mac nos trae más alegría con invitados especiales y de primer nivel como lo son Sergio Bonilla quien interpreta la voz de Trunks del Futuro y el genial y maravilloso Mario Castañeda quien nos deleita con la voz del poderoso son Gokú en su faceta adulta.

Pero si te encanta lo paranormal y el mundo oscuro, estará presente Oxlack Castro, youtuber e investigador de lo paranormal, si te gusta el lado oscuro y eres fan de lo paranormal no dudes en ir a la expo y conocer a Oxlack con sus “terroríficas historias”.

Si esto no es suficiente para ti y no termino de convencerte, pues van a tener una réplica de la famosa muñeca Anabelle, la cual vimos ya en sus dos películas y con la que podrás tomarte la deseada selfie, no dudo que nos saque uno que otro sustito, jajajajaja.

Si aún no has visitado la Expo-Mac te recomiendo que este 4 y 5 de noviembre asiste para conocer el maravilloso mundo “freaky” con todos los mangas, comics, películas, figuras de acción, ramen, collares, gorras, playeras, tazas, adhesivos, etc. Podrás encontrar variedad de cosas y en que gastar tu dinero de manera sana y divertida, ¡todo sea por nuestra pasión otaku!…

Sayonara

