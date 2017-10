Ayessa A. Saucillo/ El Dictamen

Hola a todos los otakus que están leyendo esta nota, la verdad ya necesitábamos más animes creativos y con una estupenda trama, pues hoy les voy a comentar uno de los animes que ya está muy cerca de estrenarse, espero y les guste.

Es una próxima serie de televisión japonesa de anime que será original de los estudios MAPPA. Se estrenará en estos días de octubre del 2017. Ya que el anime es una parte de la franquicia de Garo, quien ha sacado animes originales y creativos. Estaremos a la espera de encontrar muchas sorpresas con este anime.

Para comenzar Seong Ho Park, quien fue el animador principal de Yuri!!! On Ice y muchas fans esperan una segunda temporada, más bien exigimos que haya más de nuestros personajes favoritos y su hermosa música, se encargará de la dirección. Kiyoko Yoshimura escribirá el guión, mientras que el diseño de personajes lo llevarán a cabo por Takashi Okazaki (Afro Samurai, X-Men) y Tomohiro Kishi quien hizo (Tonari no kaibutsu-kun, 91 Days), la verdad, fueron muy buenos animes que te llegaron a lo más hondo de tu corazón. Por otra parte, la música la compone Monaca de (Wake Up, Girls!, My Teen Romantic Comedy SNAFU).

La historia de esta obra tienen lugar en Russell City. Aunque la ciudad vive en prosperidad, en sus calles ha comenzado una conspiración que podría remover los cimientos del mundo. Un hombre llamado Sword es el primero en escuchar los primeros pasos de este plan y se aventura a descubrirlo en una guerra entre las sombras. Su única pista es la palabra en clave “El Dorado”. Durante su investigación, conoce a Sophie, una mujer que busca a su hermano mayor mediante la única pista que dejó su hermano en un mensaje “El Dorado”. Unidos por este hecho -Sword también perdió a su hermana menor en el pasado-, ambos comienzan a buscar el significado de esta palabra y se lanzan a una aventura llena de misterios que descubrir.

Que tengan un lindo día ¡sayonara!

