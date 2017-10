Por Rodolfo Herrera

Para el sector empresarial y ciudadanos en general, los políticos aprovecharon la propuesta de negarles a los partidos dinero para las campañas de sus candidatos, se adueñaron del clamor ciudadano y ahora fingen que “legalmente no se puede”.

A raíz de los sismos suscitados en días recientes en México, se hizo un vacío en que los ciudadanos vieron que los políticos y sus partidos guardaron un profundo silencio en medio de la tragedia del pueblo.

Dieron un paso lateral como tratando de esquivar la tormenta, total, ellos viven en zonas más seguras y algunos como el líder del PAN Ricardo Anaya tiene a su familia viviendo en Atlanta, Estados Unidos, por lo que sentimentalmente son ajenos a los problemas que viven los mexicanos.

Por ello, en medio del desconsuelo y el llanto de cientos de familias, los políticos comenzaron a escuchar entre los gritos de desesperación, el clamor de que las millonarias sumas que se les entregan a los partidos para las campañas, les fueran retiradas y se utilizaran para la reconstrucción.

Tras un lapso de ladino silencio, por fin los partidos acudieron a los medios de comunicación para decir, cada quien a su manera, que donarían recursos para los afectados por los sismos.

El PRI en voz de Enrique Ochoa Reza se comprometió a regresar todo ese dinero de las prerrogativas y donarlo para las víctimas de la tragedia, pero de su millonaria autoliquidación de CFE nada.

El PAN que con su líder Ricardo Anaya y rodeado de otros presupuestívoros del sistema, se vieron muy pinches al decir que donarían 200 millones de pesos, aunque omitieron decir el origen de ese recurso. Su aliado Dante Delgado está apechugando la tormenta pero como sabemos que es bueno pal mascoteo con la mano hacia atrás, mejor ni preguntamos.

Morena, le ha puesto todo tipo de condicionantes a la donación, con lo que se ve claramente que están más urgidos por pegarse a una ubre presupuestal que en andar de ofrecidos, eso definitivamente no se les da, si no, pregúntenle al líder estatal Manuel Huerta Ladrón de Guevara que no paga ni su lecherito en el café para buscar a los medios, a quienes repite exactamente lo mismo, pero de una forma cada vez más chistosa.

En medio de la polémica desatada, los políticos y legisladores se adueñaron del tema y ahora salen a vanagloriarse de la “buena voluntad” con la que pretenden sacar raja política, que es lo único que saben hacer.

En ese sentido, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial José Manuel Urreta Ortega fue tajante y dijo que mal hacen los políticos en adueñarse de las propuestas ciudadanas, como esa de negarles dinero para las campañas.

Les recordó que en un principio ellos guardaron silencio y fue la sociedad la que los empujó a regresar el dinero mal habido, no lo regresaron por su propia voluntad y ante la preocupación del Presidente del INE Lorenzo Córdova sobre la “ilegalidad” de regresar los recursos, el también Coordinador regional de Concamin hizo una propuesta:

Ya que los políticos andan tan calientes por hacer beneficio, que los 500 diputados se reúnan para legislar que se haga “legal” el retiro de recursos para los partidos y el propio INE, “Porque es inmoral andar estirando la mano para recoger el dinero que no se ganan, dinero que viene de los empresarios y del sudor de los mexicanos”, dijo el líder empresarial.

Y advirtió una cosa: “Los ciudadanos nos estamos organizando para tomar una severa decisión en las próximas elecciones, los políticos podrían llevarse una desagradable sorpresa”. Creo que eso esperamos todos ¿No?

CORDOBÉS DE 101 AÑOS Y SOBREVIVE AL SISMO

El Observatorio y Contraloría Ciudadana de Veracruz encabezados por su Presidente Fundador Hilario Arenas Cerdán, de plano cargó con sus apoyos y en silencio para evitar la polémica llegó a Jojutla en el Estado de Morelos, para entregar apoyos directamente a los damnificados por los sismos, ahí visitaron al paisano veracruzano nativo de Córdoba Don Manuel Betanzos Legaspi, de 101 años, al que le cayeron dos bardas encima y sigue vivo, consciente y de buen humor. Digo, no es desconfianza pero hay que entregarlas personalmente.

