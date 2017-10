Por Rodolfo Herrera

Como el perro que le ladra a su propia sombra, el panismo nacional se volcó en medios de comunicación y en redes sociales para suavizar la salida de Margarita Zavala, la mujer más destacada del PAN, a la que horas antes se le querían acercar, escuchar, aplaudirle y seguir en su camino a la presidencia.

Es decir, momentos posteriores a su renuncia al partido al que ingresó de niña y donde se mantuvo desde hace 33 años, los panistas se dieron cuenta de todos los defectos de la militante mejor posicionada en las encuestas y por cierto, muy superior en todo al propio líder Ricardo Anaya.

Desde ese entonces la ex primera dama de México se convirtió en la recipiendaria de todos los descalificativos habidos y por haber, en un acto que parece haber arrancado tras un banderazo desde las oficinas centrales, en el 1546 de la avenida Coyoacán, en la colonia del Valle.

Se notó que la reacción del panismo fue “tirar línea” como se dice en el argot político, en un intento desesperado para contrarrestar el momento más difícil que enfrenta el presidente del Partido Acción Nacional Ricardo Anaya, desde que tomó las riendas del blanquiazul.

Tan notoria como burda fue la versión del ex gobernador de Baja California Norte Ernesto Ruffo Appel, quien dijo que la quería mucho, pero la ligó directamente con el PRI y como parte de un movimiento para que el tricolor conserve la presidencia de la república.

Es decir, mientras Margarita seguía en el PAN no se lo notaron los defectos, hasta que la mujer decidió despedirse del partido de sus amores, diciendo que se iba sin rencores, pero tirándole toda la hiel al dirigente que prácticamente la empujó hacia la calle, para él quedarse con la candidatura.

Las rémoras del PAN, o sea la aeromoza con millonarios departamentos en Miami y lideresa del PRD Alejandra Barrales del PRD; así como el ex gobernador de Veracruz preso por corrupción Dante Delgado, ahora líder de Movimiento Ciudadano, se desvivieron por contactar vía telefónica a Margarita Zavala para que no saliera del PAN, pero la respuesta fue el silencio, o una dobladita como decimos acá.

Días antes, la Zavala los estuvo buscando para hablar sobre las condiciones de selección de la candidatura del Frente Ciudadano por México que integran los tres partidos, el PAN, el PRD y MC, pero la respuesta tanto de la Barrales como de Dante fue el silencio, prácticamente le cerraron la puerta.

O sea, tanto el PAN como los partidos que integran el Frente Ciudadano por México, saben perfectamente que están en un serio aprieto electoral, así que en el reparto de culpas, se están tirando la bolita unos a otros, como la desquiciada serpiente que comienza a devorarse a sí misma.

Como el postre, o mejor dicho como el plato que se come frío, la salida del PAN del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa es inminente, pero no corre prisa, por ello es que con toda calma y aun desde dentro, inició una campaña de señalamientos contra del dirigente panista Ricardo Anaya.

Advirtió que seguirá a su esposa Margarita Zavala, pero no anunció cuándo renunciará al partido, lo que lo convierte en el foco de atención mientras hace todo tipo de referencia a la forma dictatorial y abusiva en que Ricardo Anaya se convirtió en cacique del PAN.

Todo parece indicar que para Ricardo Anaya la tormenta apenas comienza y les guste o no, la famosa alianza de partidos PAN, PRD y MC conocida como el Frente Ciudadano por México, deberá echar mano de todo cuanto sea posible para intentar evitar la inminente caída electoral.

Por el momento, quienes hay se alistan como candidatos del Frente Ciudadano por México con la alianza de los partidos PAN, PRD y MC para las elecciones del 2018, ya tienen de qué preocuparse.

¡ LLEGARON LOS MEXICAS !

En medio de la crisis deportiva que vive el estado, Veracruz contará con un equipo de Futbol Americano de liga mayor, los Mexicas de la Universidad del Conde, esto mientras los Tiburones Rojos están en vías del descenso, desaparecieron los Halcones de Xalapa y se fue el glorioso Águila de Veracruz.

Ello indica que el deporte veracruzano atraviesa por una severa crisis, al grado que los equipos profesionales más representativos en diferentes disciplinas van desapareciendo y en esas circunstancias, cómo podemos entender el desarrollo físico y mental de una sociedad sin contar con las diversas disciplinas del deporte.

Por el momento, mientras el deporte profesional desaparece, el rector de la Universidad del Conde con sede en Xalapa, Marco Antonio Conde Pérez, adquirió la franquicia para los Mexicas, un equipo de futbol americano que estará en la liga del más alto nivel del país.

