Virginia Aguilar Campollo

La alianza del PAN-PRD en Veracruz resultó una pifia, que pudiera reproducirse en otros estados. Los panistas demostraron que no saben gobernar y los perredistas exhiben su ignorancia, en todos aspectos. Trasciende como fueron impuestos- de ambos lados- en puestos claves de gobierno y a la fecha no hay ningún resultado visible. Que despidieron al azar, para acomodar a quienes apoyaron en la campaña, pero carecen de conocimientos vitales y no tienen el perfil.

En algunos casos volvieron a reinstalar a los despedidos, para que realicen el trabajo de los mandos y resuelvan las cargas de trabajo. Lo malo es que los mejores sueldos, se los llevan los segundos y a los primeros les dan pagos miserables. Así las cosas, con los gobiernos del cambio.