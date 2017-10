Agencias / El Dictamen

Después de un día de luchar por su vida, el rockero Tom Petty, murió la noche del lunes. Así lo confirmó su manager Tony Dimitriades.

El músico fue trasladado al hospital de UCLA Santa Mónica después de haber sido encontrado inconsciente en su casa de Malibú. Petty no presentaba actividad cerebral y su familia decidió desconectarlo.

En 1978 su banda The Heartbreakers tuvo gran éxito con su canción “Don’t Do Me Like That” y en 1981, junto con Stevie Nicks grabó la canción “Stop Draggin’ My Heart Around”.

También grabó en solitario y fue su canción “Free Fallin” lo mejor.

