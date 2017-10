Los Dodgers toman ventaja de 1-0 en la Serie contra los Cachorros, y mejoraron su marca a 4-0 en lo que va de la fase final.

En la quinta entrada Puig se encargó de dar movimiento a la pizarra al conectar doble al jardín central remolcando al segunda base Logan Fosrsythe con la primera carrera de su novena.

En esa misma entrada el parador en corto Charlie Culberson pegó de sacrificio y remolcó la carrera del empate 2-2.

En la sexta Taylor (1) también hizo sonar el tolete con jonrón solitario.

En la séptima Puig (1) pega vuelacercas sin corredores por delante entre los jardines izquierdo y central haciendo volar la pelota 378 pies (115 metros).

Puig terminó con dos imparables en cuatro oportunidades con el bate, con dos remolcadas y llegó a la registradora una vez, con su vuelacercas.

En esa misma entrada el antesalista Justin Turner pega sencillo y empuja una carrera para sellar los números de la novena de Los Ángeles.

Por los Dodgers la victoria se la acreditó el relevo Kenta Maeda (1-0), el segundo de cinco relevos que tuvo el abridor Clayton Kershaw, en un episodio perfecto.

La respuesta de los Cachorros surgió en la cuarta entrada con el bate del guardabosques Albert Almora pega jonrón con un corredor a bordo.

El derrotado fue el relevo venezolano Héctor Rondón (0-1) en un tercio de episodio, aceptando jonrón y carrera.

El segundo partido de la serie se llevará a cabo este domingo nuevamente en el campo de los Dodgers, que tendrán como abridor a Rich Hill, quien deberá enfrentar a Jon Lester, que iniciará por los Cachorros.